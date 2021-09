MINNESTEDET: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i dette området på Karmøy i 1997.

Kripos i 2016: Finnes overvåkningsvideoer som aldri ble gjennomgått

Natten Birgitte Tengs (17) ble drept, så flere vitner en jente som lignet henne utenfor en bil. Da Cold Case-gruppen gikk gjennom saken, oppdaget de videomateriale som ikke hadde blitt undersøkt.

Publisert: Nå nettopp

Birgitte Tengs forsvant fra Kopervik sentrum på Karmøy like etter midnatt fredag 5. mai 1995. I løpet av de neste timene ble 17-åringen brutalt drept og forlatt på en grusvei, bare 500 meter hjemmefra.

Hvordan hun kom seg de nesten fire kilometerne til åstedet, er et nøkkelspørsmål politiet aldri klarte å besvare.

Men ifølge Cold Case-gruppen til Kripos kan gamle elektroniske spor kanskje bidra til å oppklare saken.

Tengs-drapet Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I fjor ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Kilde: NTB Vis mer

– Det er blant annet innhentet en rekke videoer fra minibanker, bensinstasjoner, gatekjøkken og andre steder i og rundt Kopervik, som ikke er blitt undersøkt. I hvert fall foreligger det i saken ingen dokumentasjon på at disse er blitt undersøkt.

Det sa Cold Case-etterforskningsleder Torbjørn Aasbø til Haugesunds Avis i desember 2016, da gruppen ba om at saken ble gjenopptatt.

– Det ble igangsatt et omfattende bilprosjekt, men det ble ikke ferdigstilt. Nå håper vi at gransking av de elektroniske sporene kan fylle ut dette bildet, fortsatte Aasbø.

Cold Case-gruppen til Kripos bidro aldri direkte i politietterforskningen av saken, men gjennomgikk materiale og dokumenter for å vurdere om ny teknologi kan bidra til å løse den.

– Bilen er absolutt aktuell

Overvåkningsvideoene ville ifølge gruppen blant annet kunne brukes til å identifisere en bil som kjørte i full fart fra Kopervik og i retning åstedet klokken 00.15.

– Denne bilen er absolutt aktuell i den nye etterforskningen, sa Aasbø til avisen den gang.

Ingen så Birgitte Tengs gå langs rutene hun kunne valgt hjem, ifølge politiet. Flere uavhengige vitner fortalte politiet om at de så en jente som lignet Birgitte Tengs stå utenfor en bil like før hun forsvant. To av disse nevnte en grønn bil.

I en tekstmelding skriver Cold Case-sjef Espen Erdal at han ikke har anledning til å kommentere etterforskningen. Han henviser til Sør-Vest politidistrikt, som har ansvar for saken i dag.

– Hva har dere gjort med bilsporet, som var et spor Kripos anbefalte dere å se videre på?

– Jeg har ingen nye opplysninger om etterforskningen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Har dere i dag en formening om hvordan Birgitte kom seg fra Kopervik til åstedet?

– Ingen kommentar.

– Torbjørn Aasbø i Kripos sa i 2016 at en bilobservasjon var aktuell i den nye etterforskningen, og han trodde at bedre analysemetoder og dataverktøy kunne bidra til å identifisere denne bilen blant de elektroniske sporene. Har dere klart å identifisere denne bilen nå?

– Det er selvfølgelig viktig for oss å få frem at vi forholder oss til rapporten fra Cold Case og de anbefalinger som ligger der. Det er med oss i den videre etterforskningen, men jeg kommer ikke til å kommentere detaljer fra etterforskningen, sier politiadvokaten.

Bilsporet som glapp Politiet gikk først bredt ut for å kartlegge all biltrafikk i området kvelden Birgitte Tengs ble drept. Tre uavhengige vitneobservasjoner ble satt sammenheng: En sjåfør i 20-årene fortalte i vitneavhør om da han drapskvelden måtte vike til side for en politibil med blålys i Kopervik sentrum. Han la merke en jente med langt, lyst hår utenfor en parkert bil. Dette skjedde klokken 00.07 og politiet mente det klaffet med den siste sikre vitneobservasjonen av Birgitte Tengs i sentrum. De to andre guttene i bilen bekreftet også å ha sett en bil, men var mer usikre på hva de så. Sjåføren nevnte i tillegg en bil med en mulig «grell grønnfarge» foran den andre bilen. «Mulig var det en Kadett, og mulig var den flerfarget», fortalte han politiet. Ett år etter drapet fortalte en kvinne i 40-årene også politiet at hun så en jente som lignet Birgitte Tengs på samme tidspunkt og sted, ved siden av det kvinnen trodde var en grønn Mazda 929. Jenta skal ha sett ut «som at hun tenkte seg om akkurat i det øyeblikket», ifølge kvinnen. Klokken 00.15 kjørte en bil i full fart forbi et kjærestepar på tur i Øygardsvegen, midt mellom Kopervik og hjemmet til Birgitte Tengs. Politiet satte dette i sammenheng med observasjonen klokken 00.07. Kjøretiden mellom Kopervik sentrum og Øygardsvegen var tre minutter, ifølge politiet. Vis mer

Jaktet «mystisk bilfører»

VG har snakket med Stein Olav Kjær som gikk tur med kjæresten sin og så denne bilen passere natten Birgitte Tengs ble drept.

– Vi hører at bilen kom bak oss og at den kjører relativt fort. Når den passerer, ser jeg bakenden av bilen, forteller Kjær.

I avhør fortalte Kjær politiet at han trodde føreren av bilen var en langhåret mann, mens passasjeren «mulig var en kvinne med langt hår». Han sa også at han trodde bilen var en Ford Taunus eller Opel Kadett.

Hverken jenta eller den «mystisk bilføreren» meldte seg til politiet.

RUTENE: Kartet viser de ulike veiene Birgitte Tengs kan ha valgt hjem. Punkt 1 viser stedet bilen kjørte i full fart forbi kjæresteparet på tur klokken 00.15.

Kjørte en grønn Opel

I september i år siktet politiet en mann i 50-årene for drapet. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger fem år senere. Han nekter straffskyld.

Den siktede mannen er bosatt på Haugalandet og har i avhør forklart at han kjørte en grønn Opel Ascona den natten Birgitte Tengs ble drept.

Mannen hevder imidlertid at han aldri var i Kopervik den natten. Ingen vitner oppga å ha sett den siktede mannen eller bilen hans i Kopervik i det aktuelle tidsrommet, ifølge politiet.

Grønn Opel til salgs

Trond Håland (38) var 17 år gammel da han kjøpte den aktuelle Opelen av den nå siktede mannen. Han oppdaget en avisannonse i 2000 – fem år etter drapet på Tengs.

– Det var en strøken fin bil, husker jeg, og mener jeg betalte 6000 kroner i kontant, så det var ikke så mye, sier Håland til VG.

Håland sier han aldri har blitt kontaktet av politiet. Han eide Opelen i 15 måneder før han solgte den videre.

TIL SALGS: Mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs solgte den grønne bilen sin for over 20 år siden.

Ifølge Skatteetaten ble Opelen vraket 21. juni 2001 på Knakki Bilopphugging på Karmøy. Dette var bare et par uker etter eier nummer tre hadde tatt over bilen, viser Vegvesenets kjøretøyregister.

Jan Nicolaysen, tidligere daglig leder av Knakki Bilopphugging, bekrefter til VG at politiet tok kontakt med han for et par uker siden.

– De var ute etter bilde av bilen, men det har vi ikke arkiv på lenger. Så vil de kontakte tidligere ansatte i håp om at noen av dem kan sitte på et bilde, sier han.

Politiet bekrefter at de har tatt kontakt med opphuggere.

– Politiet er interessert i å kartlegge gjerningspersonens bevegelser, enten til fots eller i bil relatert til de to drapstidspunktene, sier politiadvokat Soma og legger til:

– Derfor er bruk av bil relevant for etterforskningen og derfor gjøres det undersøkelser rundt aktuelle kjøretøy som siktede hadde tilgang til.