LAGER: Knut Jønsrud i FHI viser spesialrommet der de 430.000 Moderna-vaksinene lagres. Foto: Helge Mikalsen / VG

Disse vaksinene bremser gjenåpningen

På FHIs vaksinelager ligger en halv million vaksinedoser som venter på å bli satt. Den trege vaksinasjonstakten gjør at gjenåpningen lar vente på seg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er nok vaksiner ute i kommunene og her til å nå målet. Så det er vaksinasjonstakten det går på, sier Knut Jønsrud, sjefen for vaksineforsyning i FHI til VG.

I det iskalde «Moderna»-rommet, som holder en stabil temperatur på 20 minusgrader, støver 430.000 doser ned.

Tidligere var det så lite vaksinedoser at FHI måtte rasjonere. Nå opplever kommunene at det er vanskelig å få satt alle vaksinene. Bergen frykter å kaste tusenvis av doser om få uker, fordi folk er skeptiske til Moderna-vaksinen. Og kommuner som Tromsø sier det er vanskelig å få folk til å gå inn og fremskynde sin andre vaksinedose.

Kommunene sa nei takk

BEST FØR: Sjefen for vaksineforsyningen sjekker utløpsdatoen for vaksinene. Den er i desember. Foto: Helge MIkalsen / VG

Alle de 430.000 dosene sa kommunene nei til, av to grunner:

– Vi fikk tilbakemelding fra kommunene om at de ikke trengte så mye, enten fordi de hadde på lager eller trodde at de ikke fikk satt alle dosene raskt nok.

Norge har nå fullvaksinert 80 prosent av nordmenn over 18 år – men regjeringens viktigste milepæl for å gjenåpne Norge, er at 90 prosent av de voksne skal ha fått dose to.

Kunne nådd vaksinemålet denne uken

Sjefen for vaksinasjonsprogrammet i Norge sier det allerede kunne skjedd:

– Basert på antall tilgjengelige vaksinedoser kunne vi nådd milepælen denne uken. Hvis vi hadde hatt 90 prosent fullvaksinerte kunne trolig gjenåpningen vært fremskyndet, sier Geir Bukholm i FHI til VG.

– Så gjenåpningen kunne skjedd tre uker før den skjer?

– Ja, hvis vi bare tar hensyn til tilgjengelige vaksinedoser, kunne den det. Hvis man hadde vaksinert 400.000 til 500.000 personer per uke, kunne det skjedd.

Men det har man ikke. Foreløpige denne uken er det satt snaue 200.000. Forrige uke ble det satt 350.000. Noe dreier seg også om sprengt kapasitet i kommunene som følge av rekordsmitte etter skolestart. Derfor ble kommunene i slutten av august bedt om å prioritere vaksinasjon før testing og smittesporing.

Regjeringen bestemte seg forrige uke for å hoppe over trinn fire av gjenåpningen og gå rett over til det som kalles «en normal hverdag med økt beredskap». Når det blir, er usikkert. Men helseminister Bent Høie sa til VG under pressekonferansen denne uken at det ligger an til å bli mot slutten av september.

Ber vaksinatører møte opp der folk er

MODERNA: 430.000 doser blomstrer på FHIs vaksinelager. Foto: Helge MIkalsen / VG

Selv om mye allerede er åpent i samfunnet, lever vi ennå ikke helt fritt:

– Man vil kunne ha et enda mer normalt liv enn nå. Det gjelder både restriksjoner innenlands og lettelser ved innreise og grensekontroll, slik at folk kan reise mer fritt uten karantenerestriksjoner, forteller Bukholm.

Tilbakemeldingene FHI får fra kommunene, er at det er krevende å få tak i folk. FHI ber kommunene tenke kreativt for å nå den siste ti prosenten:

– Vi tror og håper kommunene gjør det de kan for å øke kapasiteten og finner gode løsninger for å treffe folk der de er, møter opp på arbeidsplasser, skoler og fritidsaktiviteter.

– Vi tenker kommuner også kan finne løsninger som gjør at folk som vil ha vaksinen, men som av praktiske grunner ikke finner tid til det, kan få en vaksinetime spontant.