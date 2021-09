Rettssaken mot dødsdømt nordmann i Somaliland utsatt på nytt

Rettssaken mot norske Saad Jider Hayd, som to ganger er dømt til døden i Somaliland, ble lørdag på nytt utsatt. Denne gang på ubestemt tid.

Av Sindre Camilo Lode og NTB

Publisert: Nå nettopp

Saad Jider Hayd er to ganger dømt til døden i Somaliland for drap på en mann i april 2020.

Etter planen skulle en ny behandling i landets høyesterett, hvor dødsdommene skal vurderes på nytt, ha startet lørdag, men ble utsatt til søndag.

Lørdag kveld opplyser imidlertid Jirdes norske bistandsadvokat Farid Bouras i advokatfirmaet Elden, at rettssaken er utsatt.

– Vi har dessverre fått beskjed om at en av dommerne er syk, og at rettsforhandlingene i høyesterett i Somaliland er utsatt på ubestemt tid, sier bistandsadvokat Farid Bouras til TV 2 og til Dagbladet.

Hayd har bodd i Norge de siste 25 årene og har adresse i Oslo. I november 2020 ble han dømt til døden for overlagt drap i Somaliland. Selv hevder han at han forsvarte seg da han uten forvarsel ble angrepet på gaten.

Både forsvareren og sønnen til Hayd mener at norske myndigheter kunne gjort mye mer for å hjelpe.

– Innsatsen er minimal føler jeg. Nesten totalt fraværende, sa Yusef fredag.

Utenriksdepartementet har svart til TV 2 at saken er høy prioritet hos dem og at de gjør alt de kan «for å løse situasjonen på best mulig måte for den tiltalte».

Ifølge NTB følger det norske utenriksdepartementet saken og har gitt konsulær bistand siden pågripelsen i fjor vår.

– Utenrikstjenesten fortsetter den konsulære oppfølgingen av saken i samråd med den norske borgeren og hans advokater. Vi vil også fortsette å ta opp saken med myndighetene i Somaliland for å understreke Norges prinsipielle syn mot dødsstraff, og for å anmode om at dødsdommen, dersom den blir stående, ikke blir fullbyrdet, sa kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB før helgen.