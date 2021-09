Anne Holt og Kristin Clemet var gjester i «Giæver og gjengen» under torsdagsens livesending i Bakgården.

Hør Giæver og gjengen: Lader opp til valgdagen

– Bare luft, sier politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit om valgløftene.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Det var fullt hus da VGs kommentatorer inviterte lytterne av podkasten «Giæver og gjengen» til livesending på utestedet Bakgården i Oslo før helgen.

Da valgløftene ble tema, var VGs politiske redaktør klar på hva hun tenker om saken.

– Jeg tror vi kan glemme alle løftene, sier hun og drar frem «perspektivmeldingen 2021» som eksempel.

– Jeg blir ikke sprø, men jeg blir kanskje litt deppa, sier Skartveit.

Hør hele episoden av «Giæver og gjengen» her eller der du lytter til podkast:

Forfatter Anne Holt og daglig leder i Civita Kristin Clemet var også invitert opp på scenen for å diskutere årets valgkamp.

Felles er at de begge har erfaring fra politikken, Anne Holt med bakgrunn fra Arbeiderpartiet, og Kristin Clemet fra Høyre. Dessuten er det gode venner på privaten.

– Vi later nok som at vi er mer uenige enn det vi er, det er viktig for demokratiet, sier hun og sammenligner vennskapet deres med «den norske modellen».

På lat eller ei, denne uenigheten fikk de i hvert fall demonstrert underveis i samtalen om denne valgkampens viktigste saker.

Usikker på hva du skal stemme? Ta vår valgomat: