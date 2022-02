STATISTIKK: Politidirektoratet har offentliggjort statistikk på fjorårets lovbrudd. Her Politidirektoratets lokaler i Oslo.

Politiet bekymret over økning i antall seksuallovbrudd

Antallet anmeldte seksuallovbrudd fortsetter å øke i Norge. Økningen som omfatter barn og unge bekymrer politiet spesielt.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Antall anmeldte seksuallovbrudd har økt med 16,5 prosent det siste året – fra 6874 anmeldelser i 2020 til 8006 anmeldelser i 2021, viser tall fra Politidirektoratet.

Seksuallovbrudd omfatter blant annet voldtekt, voldtektsforsøk, deling av overgrepsmateriale, incest og hallikvirksomhet.

Utviklingen når det gjelder lovbrudd som involverer barn og unge, bekymrer politiet spesielt.

Deling av overgrepsmateriale økte

Besittelse og spredning av overgrepsmateriale og fremstillinger som seksualiserer barn har økt med 39,1 prosent det siste året – fra 1107 anmeldelser i 2020 til 1540 i 2021.

Disse lovbruddene skjer på nett. Det er også en økning i andre typer seksuallovbrudd mot barn, der også en vesentlig andel er begått via internett. Politiet kan heller ikke utelukke mørketall.

– Den veksten vi ser innenfor dette området, bekymrer politiet. Barn og unge bruker sosiale medier i økende grad til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. De siste årene er det registrert en økning i antall aktører som betaler mindreårige for seksualiserte bilder, kommenterer seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.

Spesielt Snapchat brukes for å dele overgrepsmateriale.

Lav oppdagelsesrisiko for kjøpere

Omfanget av overgrepsmateriale på internett har økt hvert år de siste årene. Det samme har mengden egenprodusert seksualisert materiale.

– Det er sannsynlig at både omfanget av aktører som kjøper egenprodusert seksualisert materiale og antall fornærmede vil øke som følge av lav oppdagelsesrisiko for gjerningspersonen og at fornærmede motiveres av profitt, sier Løkenflaen.

I noen tilfeller utvikler relasjonen seg til fysiske møter, der den mindreårige blir presset eller forledet til fysiske seksuelle handlinger, ifølge politiet.

Økning i voldtektssaker

Både antallet anmeldte voldtekter generelt og voldtekt av mindreårige har økt det siste året. All seksuell omgang med barn under 14 år klassifiseres som voldtekt i straffeloven.

Antallet saker som omhandler voldtekt av barn under 14 øker har økt med 13,8 prosent det siste året – fra 785 saker i 2020 til 893 saker i 2021.

Andre voldtektssaker har økt med 10,5 prosent – fra 1527 saker i 2020 til 1688 saker i 2021.

Saksfeltet er preget av store mørketall, og det reelle tallet kan derfor være høyere, ifølge politiet.

Politiet kan foreløpig ikke konkludere med årsaker til økningen i antall anmeldte voldtektssaker.

Fra tidligere er det kjent at de fleste voldtektssaker blir henlagt. I 2020 ble to av tre anmeldte saker henlagt på grunn av manglende bevis.

Samme bilde i Oslo

I Oslo ble 211 seksuallovbrudd anmeldt, en økning på 22 prosent fra året før. Økningen gjaldt i hovedsak anmeldelser av voldtekt og voldtektsforsøk, men også digitale overgrep mot barn fortsatte å øke gjennom hele pandemiperioden.

En gjennomgang av 135 voldtektsanmeldelser mai – september, viste at over halvparten (52 prosent) var festrelatert med rus involvert, mens 22 % omhandlet relasjonsvoldtekt.

Færre enn 1 av 10 gjaldt overfallsvoldtekt, de fleste med gjerningstidspunkt i mai, juni eller juli.

Nær tre fjerdedeler av de 135 anmeldelsene gjaldt hendelser innendørs og drøyt halvparten hadde gjerningssted i sentrumsbydelene i Oslo.