REDDET LIV: Mikael Holte Tøraasen (32) og kolleger fra SkiStars skipatrulje rykket ut da en offpiste-skiløper ble tatt av et skred i Trysil onsdag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Mikael (32) reddet tenåringen som ble tatt av skred i Trysil: − Fryktelig kald og nedkjølt

Mikael Holte Tøraasen (32) og fem skipatruljekolleger gravde onsdag frem en ung, svensk mann som ble tatt av snøskred i Trysilfjellet. Nå advarer han andre skiturister.

– Han var fryktelig kald og nedkjølt, men pustet og var ved bevissthet, sier Tøraasen på telefon med VG onsdag kveld.

32-åringen har jobbet seks vintersesonger i SkiStars skipatrulje i hjembygda Trysil. Dagens redningsaksjon er første gang han redder et menneske på ordentlig, ikke bare under en øvelse.

Det skjedde da en svenske ble tatt i snøskred i Trysil onsdag formiddag. Gutten, som er i slutten av tenårene, lå begravet om lag en meter under snøen 15 til 20 minutter før han ble funnet og gravd frem.

REDNINGSAKSJON: Her er redningsmannskapene i gang med søk i skredet i Trysil onsdag 16. februar.

Mikael Holte Tørraasen forteller at han akkurat hadde avlevert en skadet person og fikk skyss for å hente scooteren sin da meldingen om skredet kom.

– Han ble tatt i et offpistområde med skredfare 2. Det vil si at det kan utløses av skikjørere. Folk tror at skredfare 2 av 5 er lite, men det er en viss risiko når du kjører offpist, advarer Tørraasen.

Svensk vennegjeng

VG har vært i kontakt med to av de voksne mennene som var med de svenske ungdommene på tur. De bekrefter at ungdommene var en kameratgjeng som hadde følge av noen fedre.

Tenåringen som ble tatt av skredet kommer fra Jönköping, skriver Expressen. Gleden skal ha vært enorm da det gikk opp for ham at han var reddet.

– Han reiste seg opp og strakk armene i været av glede over å være i live, sier Andreas Joakimson, som også deltok i redningsarbeidet, til den svenske avisen.

Han er selv far til en av kameratene til den skredtatte svensken, og beskriver opplevelsen som sjokkerende.

– Vi er mange foreldre som har hatt en liten debrifing her etterpå. Du blir så glad og takknemlig for at det gikk så bra som det gikk, sier han til Expressen.

Populært offpistområde

Snøskredet ble utløst i Bygderkanken mellom heisene Hesten og Setertrekket. Området ligger ifølge Fri Flyt like vest for Skriverhøa og er mye brukt til offpistkjøring.

Politiet fikk melding om skredet klokken 11.46 onsdag formiddag. Snøskredet var om lag 65 meter bredt, 280 meter langt og 2 til 4 meter dypt, opplyser politiet i Innlandet i en pressemelding.

Foruten skipatruljen i Trysil bidro Brannvesenet, Telemarksbataljonen, Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Luftambulanse, redningshelikopter fra Hovedredningssentralen og politiressurser, inkludert lavinehund, i søket.

Vitner hadde kun observert én person bli tatt av skredet. Etter at skredet ble gjennomsøkt, fastslo politiet at ingen flere personer ble tatt.

– Traumatisk

Skredet ble først varslet av skipatruljen. De var også først på plass.

– Det var traumatisk, men vi har gode rutiner på det. Hjelpen var på plass veldig fort, sa driftssjef Jan Linstad ved SkiStar til VG tidligere på dagen onsdag.

Tenåringen som ble tatt av skredet hadde ikke skredutstyr. Ved hjelp av en jakke som ble funnet i skredet, samt observasjoner fra vennegjengen, klarte skipatruljen å finne ham før lavinehundene ankom.

Selv husker ikke Mikael Holte Tøraasen stort av detaljene rundt.

– Jeg fikk tunnelsyn. Jeg følte vel egentlig ikke på noen ting, jeg tenkte bare på hva jeg skulle gjøre. Neste steg, sier han til VG.

– En blir veldig fokusert på arbeidsoppgavene sine og hva som kan møte en i skredet. På utgravingen og alt som skal gjøres rundt.

– Ikke varsomme nok

Den erfarne fjellmannen driver selv med offpistkjøring, men mener altfor mange undervurderer fjellet.

– Folk er ikke varsomme nok. Inntrykket mitt er at folk tror at faregrad 2 tilsier at det er ufarlig å kjøre. Men det er ikke tilfelle. Og så er det dette med skredutstyr: Sender / mottager, spade, søkestenger. Det har offpistkjørere som oftest ikke, men det bør de ha.

Tørraasen oppfordrer skikjørere å i større grad skaffe seg oversikt over områder man skal kjøre i på forhånd.

– Øverst i skredet var det vel 35 til 36 grader. Det bør ikke være brattere enn 30 grader om man skal kjøre. Da økes sjansen for å utløse skred.

– Hva er ditt råd?

– Følg med på skredvarslet og prat med ansatte i fjellet hvis du er i tvil. Hør med skipatruljen som jobber med dette til daglig.

