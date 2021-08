SPARE: Ola Elvestuen (V) er enig med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i at det nye regjeringskvartalet kan bli billigere. Foto: Torstein Bøe / NTB

Elvestuen støtter Vedum: − Regjeringskvartalet må nedskaleres

Tidligere statsråd Ola Elvestuen (V) går imot egen regjering og sier seg enig med Sp-lederen i at det er milliarder å spare på det nye regjeringskvartalet.

Av NTB

– Jeg er enig med Trygve Slagsvold Vedum i at vi må nedskalere regjeringskvartalet, og at det er viktig for Oslo at vi gjør det, sier den tidligere Venstre-nestlederen og klima- og miljøministeren til NRK.

Prislappen på hele det nye regjeringskvartalet med byggetrinn 1, 2 og 3 er anslått til å ligge på mellom 26 og 36 milliarder kroner. Stortinget har nå vedtatt byggetrinn 1, som har en kostnadsramme på 20,5 milliarder kroner.

Senterpartiet har vært sterkt kritisk til de høye kostnadene ved prosjektet. Partiet vil nedskalere byggetrinn 1, som allerede er i gang, og droppe trinn 2 og 3. Forslaget innebærer at flere departementer ikke flytter til det nye regjeringskvartalet, men blir værende i kontorlokaler andre steder i hovedstaden.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum uttalte på valgkampturné i Nord-Norge forrige uke at han heller ville bruke pengene der.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) mener Sps forslag vil gjøre prosjektet 25 milliarder kroner dyrere og kaller forslaget «populistisk vås». Han mener det må gjøres store sikringstiltak andre steder i byen om departementene ikke samles. Elvestuen er uenig.

– Det er alltid flere måter å tenke trygghet på. Vi må se på hvordan vi kan sikre Oslo sentrum bedre, ikke bare tenke betongtrygghet der vi kjøper opp nye eiendommer. Hvor skal en sånn tankegang ende? Hva gjør vi med Stortinget? Skal vi kjøpe alle bygninger rundt? spør Elvestuen retorisk.