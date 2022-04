HEDRET: Jacob Opheim (37) er tildelt Medaljen for edel dåd etter sin død.

Jacob Opheim hedret med Edel dåd

Jacob Opheim (37) døde etter å ha vært med å redde et barn fra drukning på Karmøy 7. november 2021. I dag ble han post morten tildelt Medaljen for edel dåd i sølv for sin redningsinnsats.

Jacob Opheim, som bodde like ved sammen med kone og to barn, var ute og gikk tur med kona Susanne da en mindreårig gutt havnet i vannet.

Med fare for eget liv tok han seg uti vannet for å redde gutten.

Til tross for de krevende forholdene klarte han å holde gutten over vannet tilstrekkelig lenge til at guttens liv ikke gikk tapt før ytterligere hjelp ankom, og gutten ble reddet.

Som følge av sin innsats i redningen mistet Opheim sitt eget liv få dager senere.

TAKK: Statsforvalter Bent Høie overrakte Edel dåd til Susanne Opheim og barna for ektemannen og pappaens heltedåd.

I dag fikk familien overrakt medaljen under en seremoni på ulykkesstedet. For enken Susanne Opheim (35) og familien betyr utmerkelsen mye.

– Vi savner han, og vi er veldig stolte av ham. Jacob var alltid der for oss - og han var der alltid for andre. At han nå hedres betyr at han gjorde en forskjell, og det føles godt, sier hun til VG.

VERDIG: – Det var en fantastisk fin og verdig minnesmarkering, sier enken Susanne til VG.

– Enormt mot

Med denne medaljen vil vi hedre Jacob Opheim, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under tildelingen i statsråd tidligere i vinter.

– Jacob Opheims heltedåd bidro til å redde et liv. Situasjonen for de involverte var dramatisk, og Opheim utviste et enormt mot. Han endte dessverre opp med å gi sitt eget liv, og hans familie har mistet det umistelige. Vi er alle dypt berørt av det tragiske utfallet dette fikk, sa Skjæran.

Karmøy kommune ved ordfører Jarle Nilsen har invitert til høytidelig markering av edel dåd post mortem til Jacob Opheim klokken 12.00 i dag.

Statsforvalter Bent Høie sto for selve overrekkelsen av medaljen.

DRAMATISK: Kona Susanne Opheim var med da mannen tok seg ut i det kalde vannet for å redde gutten.

STOR INNSATS: På vegne av Carnegies Heltefond delte ordføreren ut diplomer til surfere som var med i redningsaksjonen:, Henning Jarstø Myhre, Tom Asheim, Frode Oluf Fraser Berg, Leif Arild Paulsen, Jarle Torvestad

Kongelig utmerkelse

Medaljen for edel dåd i sølv er en høythengende utmerkelse, som deles ut for hederlige handlinger i forbindelse med redning av liv eller likeverdig handling, og er rangert som nr. 13 av norske dekorasjoner.

Susanne Opheim sier sorgen er blitt en del av henne.

– Jacob var så veldig tilstede i livene våre, som pappa, kjæreste, venn og livspartner. Daglig kommer påminnelsene om alt som er borte med ham.

De kjenner på savnet etter Jacob hver dag.

– Men det er godt at flere, på dager som denne, minnes ham, sammen med oss.

MOLOEN: Det var kraftig sjø den dagen, ved Sandve havn.