PREGET: Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at han blir preget av å lese historien til den unge kvinnen i VG.

Vedum om Enoksens seksuelle relasjon til ung kvinne: − Jeg tenker på henne og blir lei meg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at Enoksen ikke kunne fortsette som statsråd. Han forteller at han er berørt av å lese den unge kvinnens historie.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Beskjeden til henne er at jeg blir lei meg av å lese sånne ting. Jeg vet ikke hvem hun er, og jeg hadde ikke lest saken før den kom i dag, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Jeg tenker på henne og blir lei meg, og jeg håper at det er minst mulig sår hos henne.

Lørdag morgen publiserte VG en sak hvor forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) beklager at han hadde et nært forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet.

Vedum sier at saken har gjort inntrykk på ham – og at det var åpenbart at Enoksen måtte gå av.

– Jeg blir selvfølgelig berørt av en sånn artikkel, og ser rett og slett hvor vanskelig det kan ha vært for henne. Derfor hadde jeg ingen tvil da jeg hadde lest artikkelen.

– Skammet meg sånn

Enoksen og kvinnen møttes først i en privat sammenheng mens han var stortingspolitiker, og deres relasjon begynte i etterkant av at den da 18 år gamle kvinnens skoleklasse møtte Enoksen på Stortinget i 2005.

– Ja. Jeg har hatt et forhold til henne, som jeg ikke skulle hatt, og som jeg angrer på, sier Enoksen til VG.

VG sitter på omfattende skriftlig dokumentasjon som strekker seg fra 2005 til i dag, i form av dagbøker, nedtegnede SMSer, e-poster og helsejournal fra psykolog og lege, der forholdet beskrives av kvinnen.

– Jeg har båret på dette i så mange år, og skammet meg sånn. Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville. Det skulle han ikke gjort, og jeg skulle ønske han tok ansvar, sier kvinnen til VG.

GIKK AV: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Spurte om flere saker

Forrige helg ble det kjent at Hilde Lengali hadde varslet om en ubehagelig opplevelse med Enoksen på starten av 2000-tallet. Det var i kjølvannet av den saken at den unge kvinnen VG har snakket med, besluttet å fortelle om sin relasjon til Enoksen.

– Hvilke runder har dere gått med Enoksen siden den første saken ble kjent forrige uke?

– Partiet har spurt om det er flere saker. Svaret var at det ikke var det. Derfor var jeg like overraska som alle andre da jeg ble varslet i går kveld om at VG jobbet med sak, og da jeg leste saken i dag.

– Sier du at Enoksen ikke har vært sannferdig i sine svar ?

– Jeg har Ikke noe behov for å gradere på den måten. Hele saken er bare vond, derfor var det nødvendig og helt riktig å gå av.

Har hatt kontakt med Enoksen

Vedum sier at han har hatt dialog med Enoksen lørdag, og at han vil vil fortsette å holde kontakt med han i tiden fremovre.

– Det vil jeg gjøre, men jeg vil ikke gå inn på den videre dialogen og kontakten mellom han og partiet.

Navarsete: Bør rydde opp

Tidligere Sp-leder sier til NRK at alt som er av slike saker i Senterpartiet nå må på bordet.

– Jeg tror alle må gå i seg selv, og hvis det finnes flere historier må de på bordet slik at media ikke kommer med andre avsløringer, sier hun.

Hun ber også Vedum ta et møte med generalsekretær Knut Olsen.

– Jeg tror partilederen bør ta seg en runde med partisekretæren og forsikre seg om at det ikke er andre ting som ligger der, sier Navarsete til NRK.

Vedum sier at dette er noe Sp jobber med fortløpende.

– Vil du ta noen grep som partileder fremover?

– Det var mange sår også i 2017, men noe av det fine var at man fikk gått gjennom og fått på plass rutiner, regelverk og en annen forståelse. Dette er noe man må være opptatt av hele tiden.

VARSLET: Liv Signe Navarsete, tidligere Sp-leder.

Navarsete har selv varslet om en grov sexmelding hun mottok fra en partikollegas telefon, der det sto «Vi har lyst på fitta di». Åtte Sp-menn var på hyttetur, og har ikke blitt kjent hvem som sendte meldingen.

– To av de som var på hytteturen der sms til Navarsete ble kjent, er nå statsråder. Vil dere gjøre nye forsøk på å komme til bunns i den saken?

– Den saken var grundig behandlet og er avsluttet, sier Vedum til VG.

– Navarsete sier at alle kort bør på bordet?

– Den saken er det brukt store ressurser på, den er grundig behandlet og avsluttet.