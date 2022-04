ETTERFORSKNINGSSKRITT: Politiet forsøker nå å finne ut hva som faktisk skjedde da Silje Marie Redergård døde i 1994.

«Silje-saken»: Har avhørt nye personer

Det er fortsatt ingen nye mistenkte for dødsfallet til Silje Marie Redergård (5) som ble funnet død nær en akebakke i 1994.

Av Vilde Elgaaen

Politiet ba i januar om tips da de gjenopptok etterforskningen av dødsfallet til femåringen på Tiller i Trondheim i 1994.

– Ut fra disse tipsene har politiet gjort avhør av fire personer. Tre av disse har ikke tidligere vært i kontakt med politiet i forbindelse med saken. I tillegg er flere av de andre vitnene som forklarte seg i 1994, avhørt på nytt, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

I tillegg gjøres det nye undersøkelser av det som eksisterer av tekniske bevis i saken, det vil si rapporter og fotografier fra obduksjonen og åstedet, med bistand fra Kripos.

– Vi vil gjenta at vi etterforsker denne saken ut fra flere hypoteser og at vi gjør det vi kan for å belyse saken på best mulig måte. Det er fortsatt for tidlig å si noe om hva etterforskningen vil bety for utfallet av saken, sier påtaleansvarlig Mette Kollstrøm.

Fremover vil politiet gjøre flere avhør, og innhente og gjennomgå dokumentasjon fra andre aktører, som barnevern, skole og helsevesen, for å se etter informasjon som kan opplyse saken ytterligere.

– Politiet vil bruke den tiden som er nødvendig og det er for tidlig å si når etterforskningen vil avsluttes. Når alle etterforskningsskritt som antas å kunne bringe vesentlig informasjon i saken er gjort, vil en innstilling sendes statsadvokaten for videre avgjørelse i saken, sier Kollstrøm.

Fortsatt status som mistenkt

Fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i oktober 1994.

Politiet iverksatte drapsetterforskning, som endte med at tre gutter på fire-fem og seks år fikk skylden for jentas død.

Over 25 år senere ba statsadvokaten i Trøndelag politiet om å starte ny etterforskning av dødsfallet til den lille jenta.

De tre guttene har fortsatt status som mistenkte i saken.

– Som mistenkte har de styrkede rettigheter og alle har fått oppnevnt forsvarer, opplyser politiet i Trøndelag.

Gjenopptatt i år

Avgjørelsen om gjenopptagelse skyldes dels funnene som avhørsekspert og politimann Asbjørn Rachlew gjorde da han utarbeidet en rapport for Riksadvokaten.

Rachlew fant at avhørene av guttene som ble gjort på den tiden var ulovlige, og at det ikke ble gjennomført det han mener er sentrale etterforskningsskritt.

Avhørseksperten ble involvert i saken etter at NRK Brennpunkt tok kontakt med ham for sin dokumentarserie «Drapet i akebakken», som omhandler hva som skjedde den dagen og tiden etterpå.

Også Kripos sin gruppe for kalde saker har sett på saken om Siljes død, etter en forespørsel fra Trøndelag politidistrikt.