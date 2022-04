FØLTE SEG UTVALGT: Den unge kvinnen er nå blitt voksen. Hun forteller at hun har båret på mye skamfølelse over sin relasjon til Odd Roger Enoksen.

Forsvarsministeren beklager seksuell relasjon med ung kvinne: − Jeg gikk over grensa

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) beklager at han hadde et nært forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet.

– Ja. Jeg har hatt et forhold til henne, som jeg ikke skulle hatt, og som jeg angrer på, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) til VG torsdag kveld.

Kvinnen var 18 år og videregåendeelev i 2005, og på skoletur til Oslo med politikk-klassen sin.

Dette er første gang hun forteller om saken.

På Stortinget fikk de blant annet møte den tidligere Sp-lederen, som da var 50 år gammel og stortingsrepresentant. Samme høst ble han olje- og energiminister i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

I etterkant av skoleturen innledet hun og Enoksen det som senere skulle bli en svært nær og seksualisert relasjon.

– En statsråd har også et privatliv, og en statsråd kan ha et forhold utenfor ekteskapet, sier Enoksen.

– Det var ikke en situasjon der jeg hadde en maktposisjon overfor henne.

Han understreker at de to først hilste på hverandre under en sosial sammenkomst i Nord-Norge, noen uker før den aktuelle skoleturen.

TIDLIG: Odd Roger Enoksen ankommer forsvarsdepartementet fredags morgen.

«Seksuell mentor»

VG sitter på omfattende skriftlig dokumentasjon som strekker seg fra 2005 til i dag, i form av dagbøker, nedtegnede SMSer, e-poster og helsejournal fra psykolog og lege, der forholdet beskrives av kvinnen.

Her skriver hun at hun fikk møte andre profilerte politikere, kjøre i sort regjeringsbil og at ministeren forespeilet henne en mulig sommerjobb på Stortinget.

Ifølge kvinnens dagboknotater omtalte de to ham som hennes «seksuelle mentor». Enoksen bekrefter at de brukte dette uttrykket.

I helsejournaler fra den gang beskrives et forhold som ble svært krevende for den unge kvinnen å håndtere. Til slutt valgte hun å oppsøke helsehjelp.

– Jeg følte meg spesiell. Jeg følte meg utvalgt. Men så pushet han hele tiden mine grenser, sier kvinnen til VG i dag.

Den unge kvinnen var svært politisk interessert, men har ikke vært partipolitisk aktiv.

Kvinnen har aldri tidligere varslet om forholdet. Til VG forteller hun hvordan saken har preget livet hennes de siste 15 årene. Hun har vært redd for ikke å bli trodd og har vært redd for å bli stemplet dersom hun sier ifra om det som skjedde.

Kvinnen forteller til VG at hun har følt på skyld for det som skjedde – og en stor skam.

– Jeg har båret på dette i så mange år, og skammet meg sånn. Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville. Det skulle han ikke gjort, og jeg skulle ønske han tok ansvar.

COMEBACK: Odd Roger Enoksen ankom Gardermoen 13. oktober høsten 2021. Dagen etterpå blir han formelt utnevnt som forsvarsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

– Er vi så uviktige?

Kvinnen er i dag i 30-årene. Hun forteller at hun ble preget da hun leste nyheten om at Enoksen igjen ble utnevnt som statsråd i Jonas Gahr Støres regjering i høst.

Da hun leste om Hilde Lengali, som sist helg sto fram med sitt varsel mot forsvarsminister Enoksen i intervjuer i TV 2 og NRK, bestemte hun seg for å fortelle om hemmeligheten hun har holdt på i 15 år.

– Han og de som holder på slik, må få beskjed. Hvorfor skal vi bære alt dette resten av livet, mens de skal fortsette som ingenting. Er de så viktige? Er vi så uviktige?

Følte seg spesiell

Høsten 2006 flytter den unge kvinnen til Oslo og blir samboer med ungdomskjæresten. Hun begynner å studere statsvitenskap, men er ensom i hovedstaden og har ikke det samme nettverket som medstudentene, forteller hun.

Men hun føler seg spesiell som kjenner olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Kort tid etter at den da 19 år gamle kvinnen har flyttet til Oslo, begynner de to å møtes.

Hun er på besøk på Enoksens kontor i Olje- og energidepartementet og i statsrådsleiligheten på Frogner – og sammen blir de kjørt av sjåfør i regjeringens sorte biler.

STILTE TIL PRESSEKONFERANSE: Fredag holdt forsvarsministeren en pressekonferanse om budsjettsprekker og forsinkelser i forsvarssektoren. Dagen før hadde VG konfrontert han med denne saken.

– Skjønner du at man kan bli blendet eller fascinert av makta det innebærer å kjøre rundt i sorte regjeringsbiler med egen sjåfør og å møtes på statsrådskontoret?

– Ja, det kan jeg skjønne. Jeg synes det er synd at hun oppfattet det på den måten, og jeg vil på nytt trekke dette tilbake til begynnelsen på vår relasjon, som på ingen måte hadde noe med mitt politiske virke å gjøre, sier Enoksen til VG.

Kvinnen sier derimot at relasjonen mellom dem alltid var preget av at han var politiker, og at hun ble starstruck første gang de møttes. Hun beskriver et forhold med en stor maktubalanse.

– Pushet meg for langt

– Jeg var ung og politisk interessert. Jeg var sårbar og hadde ikke høye tanker om meg selv. Jeg tror at han så alle de tingene og utnyttet det, sier kvinnen til VG i dag.

– Han pushet meg for langt. Så kom jeg tilbake. Så pushet han litt til. Fordi det gikk. Jeg tenker det er stygt gjort, fortsetter hun.

– Han mener at forholdet bare var utroskap. Hva tenker du om det?

– Det var ikke min opplevelse. Jeg opplevde det som å være låst fast i en situasjon som jeg måtte prøve å få hjelp til å komme ut av, sier kvinnen.

VG har fremlagt en rekke SMS-er som kvinnen har notert ned i sine dagbøker og notater for forsvarsminister Enoksen.

«Jeg kan ikke helt bestemme meg for om du er søt eller en hai», noterer kvinnen at hun har skrevet i en SMS-utveksling i august 2006. Hun vil ikke gjøre noe de kan komme til å angre på, skriver hun videre.

«Men si meg, uten at dette skal brukes mot deg, fantaserer du om å gjøre noe du kan komme til å angre på? Liker å høre sånt vet du, er jo en gammel mann», skriver Enoksen tilbake, ifølge notatene.

TILBAKE: Kvinnen ser mot Stortinget. Der møter hun Enoksen med skoleklassen i 2005. Møtet ble starten på en årelang relasjon mellom de to.

«Vil ikke at du skal kysse meg»

Da VG forela den nedtegnede SMSen for Enoksen torsdag kveld, bekreftet han at dette var tonen i meldingsutvekslingene mellom dem.

– Vi sendte masse meldinger til hverandre. Masse meldinger. Det var en del sånne ting, ja. Det var det. Og det er ikke noe jeg er stolt av, sa han da.

Lørdag morgen sier Enoksen at han ikke kan bekrefte riktigheten av denne meldingen.

I en annen meldingsutveksling svarer kvinnen ham: «Ja, jeg vil flørte, men jeg vil ikke at du skal kysse meg igjen».

Senere i august samme år spør kvinnen ham om det blir noe av «løftet om at jeg skal få være med på jobb en dag. Fortsatt fryktelig lyst!!».

STAS: Kvinnen var Enoksens gjest på åpningen av det 151. storting i 2006. Her er stortingssalen denne dagen.

Var med på Stortings-åpning

3. oktober 2006 får hun være med Enoksen på jobb.

– Jeg tok henne faktisk med på et møte med Dag Terje Andersen (daværende næringsminister, red.anm.), slik at hun skulle få se hvordan denne type interne møter foregikk, uten at hun fikk lov til å referere noe, sier han til VG.

Samme dag er det den høytidelige åpningen av stortingssesjonen. Stortinget opplyser til VG at stortingsrepresentantene vanligvis kan ta med to gjester til åpningen.

Enoksen og de andre statsrådene kan som hovedregel kun invitere med seg én gjest til den årlige åpningen.

Kvinnen er Enoksens gjest.

– Jeg hadde aldri sett kongen, så får jeg se han og hele regjeringa. Det var veldig stas, sier hun til VG i dag.

12 treff på statsrådens kontor

I kvinnens dagbok og kalender skriver hun om minst tolv treff på Enoksens kontor mellom de to fra august 2006 til oktober 2007, i tillegg til en rekke møter i statsrådsleiligheten og to treff på hotell.

– Hun var kanskje tre-fire ganger i departementet, og ja – i perioder var det et seksuelt tilsnitt i samtalene, men ikke fysisk, sier Enoksen til VG.

I dagboken og overfor VG beskriver kvinnen beføling og seksuelle handlinger på kontoret til statsråden.

Det benekter den nåværende forsvarsministeren, som sier at han og den 32 år yngre kvinnen først utførte seksuelle handlinger på hverandre etter at han gikk ut av regjering 21. september 2007.

MØTTES PÅ HANS KONTOR: Kvinnen skriver i dagboken om minst tolv møter på Enoksens kontor i Olje- og energidepartementet i løpet av litt over ett år.

Men han sier at han har strøket henne på rygg og nakke, og at de kysset.

– Før det var det masse flørting og masse besøk, hvor vi tok på hverandre med klær på og kunne kysse. Men kjære mennesker, jeg har aldri kunne tenkt at det var en forbrytelse selv om det var en forskjell i alder. Jeg burde ikke gjort det, og jeg skjemmes over det.

Forsvarsministeren mener at hun pushet hans grenser, like mye som han selv pushet hennes.

– Ja, jeg var eldre enn henne. Ja, jeg var stortingsrepresentant først og så statsråd. Men jeg hadde aldri noe maktforhold over henne som gjorde at hun ikke kunne gått og avsluttet når som helst hvis hun følte det ubehagelig. Jeg hadde aldri noe pressmiddel overfor henne og prøvde aldri med noe press, sier han til VG.

BEKREFTER FORHOLD: Forsvarsministeren bekrefter overfor VG at han hadde et en nær og fysisk kontakt med en svært ung kvinne mens han var olje- og energiminister.

– Ung og naiv

– Hadde du et større ansvar for denne relasjonen enn henne?

– Ja.

– Hvem sitt ansvar var det å avslutte det?

– Det var selvfølgelig mitt ansvar, og det prøvde jeg. Hun ville ikke gi slipp på meg. Det opplevde jeg som om det var meg som person hun var interessert i, og det må være lov å tro.

Kvinnen sier til VG at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at hun skal ha pushet hans grenser.

– Hvordan skulle jeg ha samme type makt over ham, gitt min alder og mangel på erfaring? Ung og naiv, som jeg dessverre var. Det er påfallende for meg hvor lite han er bevisst på dette, sier hun.

Sommerjobb på Stortinget

Ifølge kvinnens dagbok sa Enoksen i april 2007 at han skulle snakke med en person i Senterpartiet på Stortinget om en sommerjobb for henne.

Hun har også notert i kalenderen sin at hun skal ringe denne personen. I tillegg har hun beskrevet kontakten i dagboken og fortalt om den potensielle jobbmuligheten i en e-post til en venninne.

Men det ble ikke noe av stortingsjobben. Kvinnen endte i stedet opp med å jobbe i en klesbutikk denne sommeren.

– Det stemmer ikke at jeg lovte å undersøke muligheter for en sommerjobb, sier Enoksen til VG.

SENTERPARTI-MØTE: Senterpartiet møttes torsdag ettermiddag. Under møtet annonserte de at Andøya, øya Enoksen kommer fra, skal bli en permanent base for mottak av allierte styrker.

«Han skulle tatt ansvar!»

I starten av mai 2007 skriver kvinnen i dagboken: «Jeg må prøve å avslutte nå. Dette må være over, slutt! Orker ikke mer. Det er alltid litt til, og litt til, og det føles som om han har dyttet meg inn i ting jeg aldri trodde jeg ville gjøre, som jeg ikke ville gjort på eget initiativ».

«Ikke tvang, akkurat, men insistering, å dytte på så lenge at det blir slitsomt og vanskelig å si nei», fortsetter hun.

Senere samme måned skriver hun: «Han skulle tatt ansvar! Vært den voksne!»

Enoksen bekrefter at kvinnen før sommeren 2007 konfronterte ham med at hun opplevde forholdet som vanskelig.

«Han sa også at jeg var hans «erotiske fantasi»», står det i dagboken. Det sier Enoksen at han tror er sant.

DOKUMENTERT I DAGBØKER: I disse to dagbøkene skildres forholdet mellom Enoksen og den unge kvinnen svært detaljert.

– Utviklet seg til noe fysisk

– Jeg var smigret av å bli vist denne typen oppmerksomhet av ei så ung jente som ba om at jeg skulle på en måte lære henne om sex, uten å ha sex. Det ble en slags verbal form for læring, som utviklet seg til noe fysisk etter hvert, sier han.

17. august 2007 er den unge kvinnen hos en psykolog. Hun forteller, ifølge journalnotatet, at hun har hatt et slags forhold til en 53 år gammel mann.

Mannen er gift, og han har helt andre grenser for hva som er akseptabelt, sier hun til psykologen.

Hun beskriver at hun er fortvilet over at han presser hennes grenser mer i retning av hans. Hun føler seg dårligere og dårligere ved det, samtidig som hun har vanskelig for å sette grenser, står det i journalen.

GIKK AV: Odd Roger Enoksen ga seg som statsråd 21. september 2007. Her er han på vei hjem samme kveld.

21. september varsler Odd Roger Enoksen overraskende at han vil gå av som statsråd. Årsaken som oppgis av både han og statsminister Jens Stoltenberg på Slottsplassen, er at Enoksen ønsker å tilbringe mer tid sammen med familien.

– Jeg har vært ukependler i 14 år nå, sa han da.

Kvinnen avbestiller psykologtimen sin denne dagen, ifølge journalen.

En uke senere har hun ny time hos psykologen. Hun beskriver at hun følte det som en unntakstilstand da hun fikk vite at mannen hun har truffet skulle avslutte jobben og reise hjem. Hun forteller at de har sex, men ikke samleie, ifølge journalen.

Enoksen bekrefter at de hadde seksuell omgang denne dagen.

Møtes på hotell

Men selv om han går av, reiser Enoksen fortsatt til hovedstaden. 18. oktober 2007 har kvinnen notert «Bristol 17.00» i kalenderen sin. Forsvarsministeren bekrefter at de møttes før han skulle på avslutningsmiddag med departementet.

20. oktober 2007 er Enoksen igjen i Oslo og treffer kvinnen på SAS-hotellet på Holbergs plass. Han sier at det var hun som oppsøkte ham, og at hun tok initiativ.

Men ifølge kvinnen har de avtalt å gå en tur, og hun blir med opp på hotellrommet hans fordi Enoksen må skifte. Dette skriver hun også i dagboken og i e-post til to venner kort tid etterpå.

På hotellrommet lar hun seg til slutt overtale til at han skal «gjøre det godt for henne», skriver hun videre.

VAR ENOKSENS GJEST PÅ STORTINGET: Kvinnen var Enoksens gjest på den høytidelige åpningen av Stortinget i 2006.

– Det var over grensa

– Hun oppgir at dere på forhånd hadde snakket om at dere ikke skulle ha samleie, og at det var der du hadde satt grensa. Det er en grense dere hadde?

– Ja. Det var det nok, ja, sier Enoksen.

– Selvfølgelig beklaget jeg, når hun følte at jeg hadde gått over en grense. Jeg så på ansiktet hennes at dette ville hun ikke, og avsluttet det. Og ja, det var over grensa. Og ja, det beklager jeg.

I etterkant oppsøker kvinnen helsehjelp.

«Den eldre mannen har brutt grensen han selv har satt. Hun ble sint, følte hat», står det i et journalnotat fra en psykologtime en uke senere, som VG har sett.

– Endret atferd

VG har også sett journalnotater fra kvinnens behandling hos psykolog i 2018. Relasjonen hun hadde med Enoksen, og det som skjedde på hotellrommet i 2007, er fortsatt noe som preger livet hennes.

– Jeg endret atferd i noen år etter det. Jeg er åpen type, som snakker lett med folk, smiler og flirer. Jeg synes det kan være hyggelig å flørte hvis man ser hverandre, og alle vet hvor grensene går. Men jeg sluttet, fordi det hadde ledet meg inn i problemer, sier kvinnen til VG.

Enoksen bekrefter overfor VG at han beklaget både like etterpå og i meldinger dagene som fulgte, samt når de to traff på hverandre ved en senere anledning i Nord-Norge.

– Jeg gikk over grensa. Og jeg beklager det jeg har gjort.

SPENT SITUASJON: Odd Roger Enoksen på vei inn til Forsvarsdepartementet fredags morgen. Han er blant de mest sentrale i regjeringens håndtering av Ukraina-krigen.

I dag sier Enoksen at han erkjenner at det var en skjevhet i forholdet mellom de to.

– Selvfølgelig ser jeg det. Jeg har mange ganger tenkt at jeg skulle sett at det ble noe helt annet med henne, og at vi ikke hadde kommet inn i den relasjonen som vi gjorde. Men jeg følte meg veldig fristet av henne.

Nevnte utroskap i vetting

Høsten 2021 utnevnte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) den første regjeringen i Norge etter metoo-bevegelsens gjennombrudd.

Statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) er en av Støres nærmeste og mest betrodde medarbeidere og hadde ansvaret for bakgrunnssjekker av statsrådene.

SJEFEN: Odd Roger Enoksen er forsvarsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Her er de to i Stortinget 18. mars, i forbindelse med en redegjørelse om Ukraina-krigen.

– Ble du spurt i vetting-prosessen i forbindelse med utnevnelse av statsråder til regjeringen om det kunne dukke opp varsler eller andre forhold av seksuell karakter som ville være relevant?

– Ja. Og jeg sa at ja, jeg har vært utro, jeg har hatt et forhold. Men jeg gikk ikke inn i detalj. Jeg anså det som en privatsak, ikke metoo eller en partisak. Hun sa det de var ute etter, var type varslinger, og det forelå heller ingen varsling mot meg.

– Hvor detaljert var du om dette forholdet?

– Jeg var ikke detaljert.

– Sa du noe om aldersforskjellen?

– Hun spurte ikke om det.

– Hvor mye kontekst ga du?

– Det vil jeg ikke gå inn på.