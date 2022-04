STATSRÅD: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) beklager en relasjon til en svært ung kvinne.

Enoksen går av som forsvarsminister

Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister. Ikke forenelig med å være statsråd, sier Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag morgen publiserte VG en sak hvor forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) beklager at han hadde et nært forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet.

De to møttes først i en privat sammenheng mens han var stortingspolitiker, og deres relasjon begynte i etterkant av at den da 18 år gamle kvinnens skoleklasse møtte Enoksen på Stortinget i 2005.

– Ja. Jeg har hatt et forhold til henne, som jeg ikke skulle hatt, og som jeg angrer på, sier Enoksen til VG.

– Flere dårlige valg

I 10-tiden lørdag varslet Enoksen at han vil gå av etter VGs sak:

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier han til NTB.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier han.

STATSRÅD: Odd Roger Enoksen har vært forsvarsminister i Støres regjering siden høsten 2021.

Støre: Riktig at han går av

– Odd Roger Enoksen har i dag informert meg om at han ønsker å trekke seg som forsvarsminister. Det er en avgjørelse jeg har akseptert og mener er riktig, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

– Jeg ble gjort kjent med saken som gjør at Enoksen trekker seg, i går kveld. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, men jeg mener det som framkommer i saken, er av en karakter som ikke er forenlig med den tilliten man er avhengig av som statsråd, noe jeg har formidlet direkte til Enoksen. Derfor er det riktig at han beklager og går av.

-- Jeg vil i løpet av kort tid komme tilbake til hvem som overtar oppgaven som forsvarsminister, sier Støre.

Vedum: Helt nødvendig og riktig

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at Odd Roger Enoksen måtte gå av som forsvarsminister, skriver NTB.

– Det var en nødvendig og helt riktig vurdering av Enoksen å be om å få gå av som forsvarsminister, sier Vedum.

– Et menneske er mer enn sine enkelthandlinger, men det som er kommet fram, er ikke forenlig med den tilliten som trengs for å kunne fortsette i rollen som statsråd. Mine tanker går til de som har og har hatt det vanskelig som følge av hans handlinger, sier partilederen, sier han til NTB.

– Skammet meg sånn

VG sitter på omfattende skriftlig dokumentasjon som strekker seg fra 2005 til i dag, i form av dagbøker, nedtegnede SMSer, e-poster og helsejournal fra psykolog og lege, der forholdet beskrives av kvinnen.

– Jeg har båret på dette i så mange år, og skammet meg sånn. Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville. Det skulle han ikke gjort, og jeg skulle ønske han tok ansvar, sier kvinnen til VG