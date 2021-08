AMBISIØS: SV-leder Audun Lysbakkens ambisjon er å ta partiet inn i en ny rødgrønn regjering.

Avviser ny strategi: − Vi vil inn i regjering

SV har kun gjort én stor justering i sin valgkampstrategi, ifølge VGs kilder. Partileder Audun Lysbakken avviser at de har fått kalde føtter – selv hvis en ny regjering er avhengig av Rødt eller MDG.

Publisert: Nå nettopp

– Vi vil inn i regjering. Det hersker det ingen tvil om. Vi vil ha en rødgrønn regjering. Men selvfølgelig er det politikken som avgjør, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Mens Senterpartiet synker på målingene, vokser både SV og de to minste partiene på Stortinget. På flere målinger er Ap, Sp og SV avhengige av Rødt og/eller MDGs støtte for å ha flertall.

Men dette endrer ikke SVs strategi, sier Lysbakken.

– Det som avgjør om vi går inn i en regjering, er om vi får til kraftfull nok forandring, særlig på to områder: Klimapolitikken, hvor vi må få til raske utslippskutt og kommer i gang med omstillingen fra olje til det vi skal leve av i morgen, sier han og fortsetter:

– Det andre er at vi får en regjering som betyr et virkelig vendepunkt for å gjøre noe med Forskjells-Norge.

Vil ikke la seg dytte ut av Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har i hele valgkampen kjørt hardt på at han ikke ønsker SV med inn i en rødgrønn regjering. Det vil derimot Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I løpet av sensommeren har Sp falt fra målinger på rundt 20 prosent til 11,9 prosent på VGs ferskeste partibarometer.

– Nå som Sp er halvert og dere tidvis er nesten like store på målingene, har du fått mer selvtillit og sterkere argumenter mot Vedum?

– Vi skuer ikke så mye til Sp og deres oppslutning, men til vår. Når det gjelder våre to hovedprioriteringer har vi en uenighet med Sp, men også med Ap.

RØDGRØNNE KAMERATER: Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken vil ha en Ap/Sp/SV-regjering, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke ha med SV.

Han legger til:

– Vi har siden 2019 sagt at vi ønsker en rødgrønn regjering og vil ikke lukke dørene til noen parti, ikke Sp, og heller ikke Rødt eller MDG.

Kilder: Vil ikke angripe Rødt og MDG

Han er klokkeklar på at målet er en flertallsregjering.

– Vi skal gå frem på samme vis uavhengig av om det er tre eller flere partier som trengs for flertall. De partiene må sette seg ned og snakke sammen.

Etter NRKs partilederdebatt i Arendal ble Vedums harde tone og angrep på Lysbakken i en klima-duell diskutert i SV-ledelsen, ifølge VGs opplysninger.

Kilder i partiet forteller også at de er tilbakeholdne med angrep på Rødt og MDG, fordi de mener at SV-velgere ikke liker dette.

– Det har vært veldig mye slamring med dørene på rødgrønn side. Noen må skjære gjennom, sier Lysbakken til VG.

MYE TIL FELLES: Velgerne til Lysbakken, MDGs Une Bastholm og Rødts Bjørnar Moxnes er ikke så ulike.

Kilder: Endret én ting

Ifølge VGs kilder står SVs ledelse stort sett fast på sin valgkampstrategi. Men etter at Vedum lanserte sin slalåm-plan i Aftenposten i starten av juli, måtte én ting endres. I intervjuet åpnet Vedum for å samarbeide med SV om å reversere Høyre-regjeringens reformer og med Høyre for å lage oljepolitikk SV er sterke motstandere av.

Derfor bestemte SVs ledelse seg for å si klart nei til dette – og for å fortelle om sin plan B for å uansett sikre seg et grep om makten, ifølge VGs kilder.

Nylig gikk Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, ut i Klassekampen og sa at budsjettet til en eventuell Ap/Sp-regjering skal gjøres opp på rødgrønn side og at partiet ikke skal bedrive slalåmkjøring i Stortinget.