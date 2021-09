Nakstad om smitteøkningen og innleggelser: − En utfordrende situasjon

Onsdag våknet nordmenn opp til enda en ny smitterekord. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener situasjonen nå er utfordrende av to grunner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siden skolestart i høst har smitten eksplodert i landet. Tirsdag ble det registrert 1785 nye smittetilfeller i Norge. Det er 548 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene.

– Smittetallene går oppover og nå er vi veldig avhengige av at folk følger de grunnleggende smittevernrådene til vi har fått vaksinert alle i Norge som blir tilbudt vaksine, sier Nakstad til VG.

– Dette er en utfordrende situasjon av to grunner. Det ene er hensynet til alle de uvaksinerte som risikerer å bli syke, også i eldre aldersgrupper, og som vil få vaksine nå i løpet av september måned. Det andre er det kaoset som er på skolene, med mye skolefravær på grunn av sykdom og en vanskelig håndterbar smittesituasjon, sier han om smitterekorden.

Onsdag uttalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK at høstens smittestrategi «Ikke har fungert godt nok» ved skolestart.

– Har dere feilvurdert smitten ved skolestart?

– Det faglige rådet vi har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at elever ikke lenger skal være i smittekarantene og ønsket fra utdanningssektoren om å drive skole på grønt nivå uten bruk av kohorter gjør at vi bare har et verktøy igjen, og det er utstrakt testing av elevene, sier Nakstad og legger til:

– Derfor har vi sendt ut tre millioner hurtigtester til kommunene de siste ukene og jobber hver dag med å optimalisere massetesting i kommuner med mye elevsmitte.

Smitten sprer seg hovedsakelig blant unge. Forrige ukesrapport fra FHI viste at aldersgruppene under 40 år hadde mest økning i uke 33. Blant aldersgruppene 6–12 og 13–19 var smitteøkningen på henholdsvis 39 og 23 prosent.

Nakstad er klar i sin oppfordring til kommuner som nå sliter med økende smittetall:

– Vår oppfordring til kommunene er den samme som den har vært under hele pandemien. Nemlig å bruke tiltakene man har, inkludert trafikklysmodell for skolene for å stanse flest mulig smitteutbrudd blant uvaksinerte innbyggere. Dette er spesielt viktig den neste måneden, fordi mange venter på å bli vaksinert.

Per tirsdag var det 89 innlagte med coronavirus ved norske sykehus. Det er det høyeste antallet siden mai, ifølge VGs oversikt.

Tirsdag uttalte Nakstad til NTB at tallet kan bli tresifret. Til VG sier Nakstad at en ny bølge kan bli utfordrende.

– Vi er bekymret for at mange uvaksinerte personer også i eldre aldersgrupper skal bli smittet samtidig hvis vi får en stor smittebølge. Da kan vi få en bølge av innleggelser i løpet av relativt kort tid som kan bli utfordrende ved noen sykehus, sier Nakstad-

– Litt av utfordringen vi står i nå er at vi har vaksiner som ikke er hundre prosent effektive, de taper seg noe over tid og deltaviruset har vist seg mer smittsomt enn tidligere antatt. Dette kombinert med økt kontakthyppighet i befolkningen gjør at viruset fortsatt har veldig gode forutsetninger for å spre seg.

Nattklubber åpner i Danmark - dette må til før det skjer i Norge:

Tirsdag skrev VG om smitteutbrudd og coronadødsfall på sykehjem i Oslo og Nordre Follo de siste fire dagene. En stor andel av de smittede har vært fullvaksinerte. På spørsmål om eldre som mottok vaksine tidlig i vaksineringsperioden burde få en tredje dose svarer den assisterende helsedirektøren:

– FHI vurderer om en dose nummer tre skal benyttes i Norge. Det blir trolig ikke aktuelt før man ser at vaksineeffekten blant de eldste avtar så mye at man ser at flere blir alvorlig syke.

Tross smitterekorder mener Nakstad at nasjonale smitteverntiltak ikke vil ha en like god effekt som tidligere.

– Nasjonale tiltak som i hovedsak rammer fullvaksinerte voksne mennesker vil i liten grad begrense smittespredning, sier Nakstad.

– Vil det bli aktuelt å tilby 12-15-åringene vaksine?

Regjeringen vil ta stilling til om 12–15 åringer skal bli tilbudt vaksine basert på anbefalinger fra FHI, sier Nakstad og legger til:

– Det er fortsatt viktig å huske at de fleste blir lite syke av covid-19 og at smitteøkningen først og fremst er problematisk på grunn av mye skolefravær i mange kommuner.