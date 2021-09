Dette er den siktede: Straffedømt en rekke ganger

I 2005 ble den nå drapssiktede mannen dømt for å ha brutt seg inn i boligene til to kvinner og stjålet klær, bilder og sko.

Den siktede mannen i 50-årene har et langt rulleblad som strekker seg tilbake til 90-tallet.

I 2005 ble han dømt i Karmsund tingrett til sju måneders fengsel for grovt innbrudd og tyveri fra flere kvinner.







Mannen brøt seg inn i boligen til to kvinner i Stavanger i henholdsvis 2003 og 2004, hvor han stjal diverse klær, sko og bilder fra kvinnene.

Han ble i tillegg dømt for å ha stjålet en rekke sko fra flere ulike kvinner i oljebyen i tidsrommet mellom 2001–2004.

Dommen utmålte en felles fengselsstraff for flere liknende forhold. I retten forklarte mannen at han i lange perioder gjennom årene hadde vært ensom.

– Siktede forklarte at han når han er ensom, som han i lange perioder har vært opp gjennom årene, får en slags seksuell tenning av å tilegne seg sko og andre gjenstander tilhørende kvinner.

Moduskandidat

Mannen i 50-årene har ikke tidligere vært siktet for noen av drapene.

Men allerede under etterforskningen av drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på 90-tallet dukket navnet hans opp.

Mannen, som er bosatt på Haugalandet, ble avhørt som en av politiets moduskandidater etter at 17-åringen var drept i 1995.

Navnet hans dukket opp kun få dager etter at Birgitte Tengs ble funnet død. Bakgrunnen for tipset var at mannen skal ha overfalt og forgrepet seg på en kvinne noen år tidligere, ifølge VGs opplysninger.

Avga blodprøve

Etter det VG er kjent med fortalte han politiet i avhør at han kjørte rundt i Haugesund alene den kvelden og natten politiet mener at Birgitte ble drept. Han forklarte også at han muligens var på kino og gikk gatelangs i sentrum, og at han var hjemme rundt halv tre om natten.

Politiet sjekket mannen opp mot andre vitner i saken, men ingen av de over 100 navngitte personene som hadde oppholdt seg i Koppervik sentrum skal ha sett mannen.

VG er kjent med at mannen i forbindelse med etterforskningen avga blodprøve.

Mannen i 50-årene ble pågrepet onsdag denne uken, og har vært avhørt både onsdag og torsdag.

– Han nekter for å ha hatt noen befatning med disse sakene. Han reagerte med sjokk og vantro på pågripelsen, sier mannens forsvarer Stian Kristensen til VG.

Avhørt etter drapet på Tina Jørgensen

Gjennom politiets etterforskning av drapet på Tina Jørgensen, som skjedde fem år etter Birgitte-drapet, dukket navnet hans opp på ny etter hva VG er kjent med. Ifølge VGs opplysninger har mannen blitt avhørt minst to ganger i forbindelse med Tina-drapet.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin sier til VG at det nå har vært naturlig å se etter eventuelle sammenhenger mellom de to drapene, fordi mannen som er siktet for drapet på Tengs, oppholdt seg i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen ble drept.

– Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Mannen nekter straffskyld, og han stiller seg helt uforstående til at han nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.