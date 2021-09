NESTEN TOMT: Det er ikke mange sykler igjen hos Truls Andersen Eklund i Flytsti.

Sykkeltyver forsynte seg grådig: − De har tatt noen merkelige ting

Det var et trist syn som møtte Truls da han åpnet dørene til butikken i kjelleren. Tyver hadde forsynt seg for millioner.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Mandag morgen ble ikke helt som Truls Andersen Eklund i butikken Flytsti på Nøtterøy hadde tenkt seg. Butikken, som ligger i kjelleren i et kårhus ved siden av huset hans hadde blitt utsatt for grovt tyveri.

– Vi har så vidt fått oversikt, og mangler et 30-talls dyre stisykler og ganske mange kjørecomputere og klokker. Vi mangler alt av pedaler, vi mangler solbriller for et vesentlig beløp, capser, hansker, dekk, og sekker, lister han opp.

Han anslår at den lille bedriften Flytsti nå mangler varer for mellom 2 og 3 millioner kroner.

– Det virker ekstremt proft, og samtidig skikkelig amatørmessig. De har ikke tatt alle capsene heller, de har valgt ut hvilke. Der de har tatt med hendene har de sprayet over for å ødelegge spor, forklarer Eklund.

– Det som er det rareste er jo at vi er en ekstrem rar sportsbutikk. Vi er hjemme på tunet der jeg bor, og butikken er i en kjeller.

Man må ned en gårdsvei på Nøtterøy utenfor Tønsberg og forbi jordbæråkre for å finne fram til Flytsti. På tunet finner man bygget som huser konas keramikkverksted og butikken, samt deres privatbolig rett over plassen.

– Det er skikkelig ekkelt, de har altså vært hjemme hos meg, så er det litt invasjon av privatlivet, sier Eklund. Han frykter tyvene har vært på sondering før, og at han kan ha tilbudt kaffe slik han pleier til kunder.

Han forteller at dette er første gang de har hatt innbrudd de seks-syv årene han har drevet butikken. De selger utstyr rettet mot stisyklister, og de som liker å sykle i skogen. Det var også den interessen som gjorde at han valgte å starte Flytsti.

Eklund er billakkerer i bunn, men satset på sykkelmarkedet nettopp etter flere turer i skogen med sønnen sin.

– Ti år senere er jeg markedsledende på stisykler i Norge, sier han.

Tok for seg

Han viser VG rundt i lokalet over en videosamtale, og peker på døren som har blitt brutt opp. Utenfor står en omtrent tom container, som Eklund sier er mer eller mindre ribbet.

– Det var 40 sykler her, og nå er det ti igjen ... Det som er rart er at de har tatt mest analoge sykler, og det står flere mye dyrere elsykler igjen. De har gått rett forbi sykler av langt høyere verdi som de ikke har tatt med seg, forteller han.

En mager trøst er at de syklene som sto klare for henting av kunder fortsatt står igjen inne i butikken.

– Det som er mest komisk er at jeg har en hylle inne på verkstedet med gaver fra kunder, hvor det blant annet sto en flaske rom. Den har de tatt, men akevitten står igjen, sier Eklund og peker på hyllen hvor det fortsatt står en rekke flasker.

Ber folk følge med

Han har fortsatt håp om at syklene skal dukke opp, og forteller at politiet har gjort en rekke undersøkelser på stedet. En nabo med videoovervåkning håper man også at skal hjelpe til med å finne tyvene.

– Det er utført en åstedsundersøkelse og det blir opprettet sak på forholdet. Det kommer til å bli etterforsket videre, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt.

Mens jakten på tyvene fortsetter, kommer Eklund med en bønn til potensielle sykkelkjøpere om å være på vakt for altfor gode tilbud.

– Dersom du får tilbud om helt nye high-end stisykler så vær litt skeptisk, sier han til VG.

