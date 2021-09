ET UOPPKLART DRAP: Tina Jørgensen var 21 år da hun natt til 24. september 2000 forsvant sporløst i Stavanger sentrum.

– Svært vesentlig at bevismidler ikke destrueres før det er nødvendig

Selv om politiet tar grep og oppretter et eget sentralt bevislager, var det for sent for mye av bevisene i Tina Jørgensen-saken.

VG har skrevet om at store deler av bevismaterialet i Tina Jørgensen-saken er destruert. Nylig ble en mann i 50-årene siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, men han er også mistenkt for å ha drept Jørgensen i 2000.

I sistnevnte sak finnes det ikke materiale som egner for nye DNA-analyser. Mannen nekter for å ha noe med noen av drapene å gjøre.

– Jeg uttaler meg på generelt nivå, men kommisjonen er av at den mening at man skal oppbevare bevis, også i oppklarte saker, sier Siv Hallgren, som er leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, til VG.

– Det er klart at det er svært vesentlig at bevismidler ikke destrueres før det er nødvendig. Selv da kan det være grunnlag for ikke å destruere. Det er mulighet for å oppbevare bevismidler, også etter at det foreligger rettskraftig dom hvis det er grunn til å tro at saken kan bli begjært gjenåpnet eller andre særlige forhold tilsier det, fortsetter hun.

MOT KASTING: Siv Hallgren, leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Tidligere direktør i Domstoladministrasjonen Tor Langbach, har lenge vært kritisk til at bevismateriale ikke blir oppbevart.

– Den generelle konsekvensen er at man ikke har tilgang til å hente ut nye DNA-spor. Det kan i noen saker føre til oppklaring eller føre til at folk som er urettmessig dømt blir frifunnet i ettertid, sier Langbach til VG.

VG har spurt Politidirektoratet om destruksjonen av bevisene i Tina Jørgensen-saken var i henhold til instruksen som gjaldt den gangen. De henviser til Riksadvokaten.

– Riksadvokaten kan ikke uttale seg på nåværende tidspunkt om destruksjon av bevis i en enkeltsak var i henhold til gjeldende regelverk, sier statsadvokat Tone Aase hos Riksadvokatembetet til VG.

– Riksadvokaten er kjent med at Politidirektoratet og fagutviklingsapparatet i politiet er i gang med et omfattende arbeid for å revidere rutinene og de interne reglene for oppbevaring av beslag i straffesaker. Riksadvokaten følger med på dette arbeidet og vil underveis; og etter at arbeidet er ferdig, vurdere om det er behov for endringer i regelverket, fortsetter Aase.

Sentralt bevislager på Gardermoen

I mars i år ble det klart at politiet nå oppretter et sentralt bevislager på Gardermoen, som i første omgang vil være på 2500 kvadratmeter og skal tas i bruk i løpet av 2022.

Lageret skal romme beslag fra politidistrikter og særorgan i avsluttede eller uoppklarte saker med en strafferamme på seks år eller mer.

I dag blir disse beslagene oppbevart lokalt.

– At et hensiktsmessig lager nå er på plass, er av stor betydning for den generelle rettssikkerheten. Utvidet oppbevaring av bevis og opprettholdelse av beslag i avgjorte saker der tekniske bevis er av betydning, kan være en forutsetning for å foreta nye og avgjørende undersøkelser i en sak, sa leder for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Bjørn Erik Vandvik, i vår.

Hovedregel: Destruksjon etter dom

Hovedregelen og praksis i politiet har vært at bevis og beslag destrueres etter at det foreligger rettskraftig dom i saken.

I straffeprosessloven § 213 heter det at beslag «faller bort når saken er endelig avgjort». Retten kan imidlertid bestemme at beslag og bevismidler skal opprettholdes også etter at det foreligger rettskraftig dom i saken, «om det er grunn til å regne med at saken kan bli begjært gjenåpnet eller andre særlige forhold tilsier det».

At bevis har blitt kastet, har vært gjenstand for tema i flere alvorlige kriminalsaker de senere årene.

Endret etter Monika-saken

Etter Monika-saken i Bergen ble det gjort en endring i politiregisterforskriften, hvor det åpnes for at biologisk materiale i straffesaken kan oppbevares «så lenge det finnes hensiktsmessig». I denne saken var det kun en tilfeldighet at DNA-materialet var i behold.

Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død i sitt hjem 14. november 2011. Politiet henla etter en tid åtteåringens dødsfall som selvmord.

Saken ble etter en etterforskers innbitte kamp om å få saken gjenopptatt, og den tidligere samboeren til åtteåringens mor ble senere dømt til 18 års forvaring for drap i 2015.

En av grunnene til at de fikk naglet ekssamboeren til drapet, var funn av hans DNA på beltet som var bundet rundt jentas hals.