MASSETESTING: 36.000 studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim skal testes.

Smitteutbruddet i Trondheim: Håper toppen er nådd

De første resultatene av massetestingen i Trondheim foreligger: Etter at 11.000 studenter har levert hurtigtest, foreligger vel hundre positive prøvesvar.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

– Jeg fryktet langt flere, opp mot 300–400 positive prøver, sier kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden til VG onsdag kveld.

36.000 studenter coronatestes tirsdag til torsdag, fordi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er rammet av et massivt smitteutbrudd.

De om lag 100 positive hurtigtestene kan også tilhøre andre grupper enn studentene som ble testet tirsdag, men Wolden er likevel lettet.

– Det er for tidlig å si om smittetoppen er nådd, men vi håper det, sier kommunedirektøren.

Wolden er spent på resultatene av massetestingen av studenter de neste to dagene.

– Er vi heldige, er vi over det verste, sier kommunedirektøren.

Storby-møte torsdag

Trondheim har tatt initiativ til et møte torsdag mellom storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og ledelsen i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Vi ønsker å oppdatere de nasjonale helsemyndighetene om hvordan det nye testregimet har påvirket situasjonene i storbyene akkurat nå, sier Morten Wolden.

Han tenker på endringen fra karantenestrategi til teststrategi rett før skole- og studiestart.

– Vi synes vi fikk litt dårlig tid til å forberede oss og kunne tenkt oss bedre dialog med FHI og Helsedirektoratet i forkant, spesielt vi som har store studentpopulasjoner.

KOMMUNEDIREKTØR: Morten Wolden håper at smittetoppen i Trondheim er nådd.

Wolden viser til at både Bergen og Trondheim fikk betydelige utbrudd blant studentene, som har satt testsystem og smittesporing på hard prøve.

– Vi har mer eller mindre gått på høygir, etter at alle ble tatt på sengen av smitteutviklingen.

– Hadde trengt mer tid

Wolden sier det har vært krevende å kommunisere den plutselig endrede teststrategien ut i egen organisasjon og enda mer ut i befolkningen.

– Vi hadde trengt mer tid på å bygge opp nødvendig testkapasitet for å imøtekomme det som FHI og Helsedirektoratet så for seg, sier kommunedirektøren.

Samtidig tar han selvkritikk for at den store teststasjonen i Leangen-området ble lagt ned og erstattet av mindre enheter sentralt i byen med andre typer tester, som spytt-tester.

– Vi var i ferd med å utvikle gode løsninger for å utvide testkapasiteten, men var akkurat for sent ute, da vi samtidig fikk smitteutbruddene blant studenter og på skoler.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg vedgikk onsdag at kommunene ikke fikk god nok tid til å forberede testopplegget og at FHI undervurderte smittespredningen ved studiestart.

– Ikke bare deres feil

Morten Wolden syntes det var fint å høre.

– Jeg oppfattet at hun sa de kom skjevt ut med den nye strategien. Det var viktig å høre for dem som jobber med testing og sporing.

– Hvorfor det?

– Det har vært massivt med kritikk av test- og sporingsregimet i byene. Med Stoltenbergs uttalelser fikk de erkjennelsen av at det kanskje ikke bare er deres feil.

Wolden sier at utbruddet har vært krevende for førstelinjen i kampen mot smitte.

– De har stått under voldsomt press og fått veldig mange negative tilbakemeldinger på at de ikke klarer å leve den servicen innbyggerne forventer, først og fremst på testing.

Wolden sier at mange innbyggere heller ikke har skjønt at strategien for smittesporing er endret – at kommunen nå bare varsler nærkontakter, som igjen må varsle videre.

KRITIKK: De som tester og smittesporer i Trondheim har måttet tåle mye kritikk, særlig for lang ventetid.

Dobler testkapasitet

Ventetiden på testing i Trondheim har vært omkring en uke.

– Vi har i dag en kapasitet på 1400 PCR-tester daglig, men regner med at vi om noen dager skal være oppe i omkring 3000. Da vil vi kjapt få ned ventelisten, sier Wolden.

Fremdeles er kommunen sprengt på isolasjonshotell.

– Vi har 230–240 plasser besatt, men likevel 60 på venteliste, sier kommunedirektøren.

Han ønsker bedre kommunikasjon mellom helsemyndigheter og storbyene.

– Vi må se om vi kan finne former for dialog i forkant av nye rutiner, når vi går inn i en ny fase av pandemien. Nå må vi lære og sørge for at vi snakker sammen, sier Morten Wolden.

– Meget krevende

Kommunenes Sentralforbund har lagt opp møtet torsdag.

– Bykommunene vil føre ordet og bære frem ferske erfaringer, vi forventer at FHI og Helsedirektoratet som alltid er lydhøre, sier samfunnsdirektør i KS Helge Eide.

Han sier at KS har inntrykk av at alle kommuner opplever kraftig press på testing og smittesporing under det pågående utbruddet.

– Situasjonen akkurat nå er meget krevende, sier Eide.