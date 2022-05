I STORMENS ØYE: På intensiven på Diakonhjemmet i Oslo satte sykepleierne overtidsrekorder fordi de manglet folk på jobb under pandemien. Koronakommisjonen har utpekt mangelen på en enhetlig definisjon av en intensivsengeplass som medvirkende årsak til at Norge ikke har oppskalert kapasiteten på mange år.

Endelig enighet: Dette er en intensivseng

Etter årelang uenighet har helsetjenesten definert hva som utgjør en intensivseng. Nå starter kartleggingen av kapasiteten.

Coronapandemien avslørte at Norges intensivkapasitet var for dårlig rustet til å håndtere en helsekrise, blant annet fordi det manglet intensivsengeplasser.

I april fastslo Koronakommisjonen i sin rapport at mangelen på en definisjon av hva en intensivseng er, kan ha medvirket til at Norges intensivkapasitet har stått på stedet hvil i mange år.

Den uavhengige kommisjonen fikk i sin vurdering av den norske pandemiresponsen innblikk i en intern krangel gjennom en rekke intervjuer med sentrale aktører i helsetjenesten og sentrale myndigheter.

– At dette var noe av årsaken, kom overraskende på oss, sa leder for kommisjonen, Egil Matsen, til VG.

Noen uker senere er definisjonen på plass.

Info Dette står i koronakommisjonens rapport: Definisjonsspørsmålet førte til en handlingslammelse hos sentrale myndigheter og regionale helseregioner, konkluderte kommisjonen. «Det er en kamp i fagmiljøene om oppmerksomhet, ressurser etc. Det bidrar til at man ikke får realitetsbeslutninger som kunne stilt oss bedre for en krise,» sier en seniorrådgiver i Helse Midt-Norge, ifølge rapporten. Blant annet ble en kartlegging av intensivkapasiteten, som ble påbegynt i 2018, aldri ferdigbehandlet fordi uenighetene var så store. En diskusjon mellom intensivmiljøet og indremedisinsmiljøet, som også driver med intensivbehandling, førte til at arbeidet aldri ble fullført. «Rapporten ble liggende,» står det i rapporten. Kilde: VG Vis mer

Hva er en intensivseng?

Ifølge en ny rapport utarbeidet av en interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet, er dette en intensivseng:

Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning til fullverdig intensivmedisinsk behandling.

Dette inkludert sedasjon, invasiv mekanisk ventilasjon og annen nødvendig organstøttende behandling (les mer i faktaboksen).

Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid.

– Når vi skal planlegge for god beredskap fremover, er det viktig at vi har felles begreper om ulike typer sengeplasser, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Jan Frich til VG.

Info Hva er sedasjon? Sedasjon, sedering, er en avslappet tilstand preget av ro eller lett søvn, som fremkalles ved hjelp av beroligende medikamenter (sedativa). Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Info Hva er invasiv mekanisk ventilasjon? Invasiv ventilasjon er respiratorbehandling med trakeostomi, som er et inngrep der det blir laget et hull på halsen inn i luftrøret slik at man kan trekke pusten midlertidig utenom strupehodet. På grunn av ubehag i forbindelse med nedsettelse av rør i luftrøret (trakealtube eller trakealkanyle), og for at pasientens egen pusteaktivitet ikke skal motvirke innblåsingene fra respiratoren, får de fleste pasienter anestesimedisiner. Kilde: St. Olavs hospital, Store Norske Leksikon Vis mer

– Betyr det flere intensivplasser?

– Ja. Sykehusene har startet arbeid med dette nå. Flere sykehus har allerede planlagt for flere intensivplasser, sier Frich.

– Det skal gjøres en systematisk gjennomgang av ulike typer senger i sykehusene, slik at vi kan få et bilde av den totale kapasiteten.

– Så vi vet ikke hvor mange intensivplasser vi har?

– Jo da, vi har tall for antall intensivplasser i Norge, men vi har hatt litt ulike tall avhengig av hvordan man har telt. Det har ikke vært så veldig store avvik mellom tallene.

TAKKER: Jan Frich leder det interregionale fagdirektørmøtet som har skrevet mandatet for rapporten som de nå har mottatt. Han er takknemlig for innholdet, og påpeker at fleksibilitet til å oppskalere kapasiteten på sykehus er vel så viktig som antall sengeplasser. – Her peker rapporten på konkrete tiltak som vi mener er nyttige, sier han til VG.

Info Hvor mange intensivplasser har Norge? Det er uklart. Debatten har rast gjennom hele pandemien om hvor stor kapasiteten norske sykehus egentlig har. Rapporten slår fast at: «Det har frem til nå vært utfordrende at sykehusene har lagt ulike definisjoner til grunn for beregning av intensivkapasitet, og dette har skapt stor variasjon og usikkerhet rundt opplysningene som er samlet inn.» I mars 2020 skulle sykehusene i Norge lage nødplaner for å oppskalere til 1200 intensivplasser i en krisesituasjon. Men sist i januar i år, viste en ny kartlegging at det kunne trappes opp til 647 intensivplasser med og uten respirator i en krise. Vis mer

– Hvorfor har det vært så vanskelig å komme til enighet om denne definisjonen?

– Intensivområdet drives av leger med ulik bakgrunn. Forståelsen av hva som skal telles og ikke telles har vært ulik. Definisjoner som kan virke opplagt på store sykehus er kanskje mindre opplagt på små sykehus der ulike typer plassene inngår i en og samme enhet.

– Men kunne ikke noen bare tatt en beslutning fra sentralt hold når det gjelder noe så viktig?

– Jeg forstår at man kan mene det. Vi synes det var viktig å forankre dette i fagmiljøene. Det å beslutte noe er ikke vanskelig, men å få gjennomført det man beslutter kan være krevende hvis det rår uenighet. Fordelen med å bruke tid på er at fagmiljøene har eierskap til løsningen.

Info Ny definisjon på fire ulike sengetyper: Rapporten er resultatet av et samarbeid mellom representanter fra blant andre helseregionene, Helsedirektoratet, Norsk intensiv- og pandemiregister. Arbeidsgruppen har fått som mandat å beskrive hvordan intensivkapasitet skal beregnes og hvordan man kan innrette beredskap, i tillegg til å definere ulike typer senger: Kategori 0: Seng på post Kategori 1 (forsterket observasjonseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av ett organ. Kategori 2 (overvåkningseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av to organ. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid. Kategori 3 (intensivseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling. Sengeplassen skal ha ressurser til fullverdig intensivmedisinsk behandling inkludert sedasjon, invasiv mekanisk ventilasjon og annen nødvendig organstøttende behandling. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid. Kilde: Rapport fra interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet, mai 2022 Vis mer

– Er det ikke et faresignal at helsesektoren, som skal håndtere så voldsomme omveltninger som en pandemi, bruker så lang tid på å komme til enighet?

– Dette har vært en krevende sak, men jeg vil samtidig si at sykehusene har gjort mye for å øke kapasiteten under pandemien, sier Frich, og viser til at intensivsykepleiere og leger under pandemien strakte seg langt for å ta imot mange flere pasienter enn det som var vanlig.

– Det blir feil å si at fordi man ikke har hatt en definisjon av en seng har man ikke gjort noen ting, sier han.

– Så kan man si, kunne man ikke blitt enige om dette for ti år siden? Jo, det er mulig. De regionale helseforetakene tok et initiativ til en felles gjennomgang i 2018, men ved inngangen til pandemien sto vi der vi sto. Under pandemien har vi vært opptatt av å bruke de ressursene vi hadde på en best mulig måte.