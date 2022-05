KONTOR: Hovedkvarteret til AstraZeneca ligger i Cambridge – der vaksinen også ble utviklet.

AstraZeneca snakker ut om vaksinedrama – beklager til ofrene

Fem nordmenn døde etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen i fjor. Nå innrømmer vaksineselskapet at de kunne kommunisert annerledes da det stormet som verst.

– Det som skjedde er utrolig sørgelig og trist. Vi har kondolert til familiene som har tatt kontakt med oss og de har selvsagt vår dypeste medfølelse, sier kommunikasjonsdirektør for AstraZeneca, Jacob Lund, til VG.

11. mars 2021 satte Norge AstraZeneca-vaksinen på pause etter den første meldingen om uvanlige blodpropper etter vaksinasjon.

I dagene etterpå tikket det inn flere tilfeller med den livstruende kombinasjonen lave blodplater og uvanlige blodpropper også her til lands.

Totalt fem personer, alle helsearbeidere, døde av den sjeldne bivirkningen.

Vaksinen utløste en uventet immunreaksjon som har trigget systemet hos de syke pasientene.

– Fryktelig tungt

– Det er fryktelig tungt når friske mennesker rammes av svært, svært sjeldne bivirkninger når det som skulle være en vaksine som skal beskytte dem mot en alvorlig og smittsom sykdom vi har levd med de siste årene, sier Lund.

LÆRERIKT: AstraZenecas Jacob Lund sier han har tatt med seg at man ikke skal være kategoriske før man har all fakta på bordet.

– Som medmenneske så går det jo inn på meg og mine kolleger som jobber der, sier Lund.

AstraZeneca, som er et svensk-britisk selskap, gikk inn i dette uten å skulle tjene penger på vaksinen under pandemien, understreker han.

– Da er det fryktelig tungt selvfølgelig når det skjer tilfeller som de som skjedde i Norge.

– Beklager

– Vi beklager at uskyldige, friske mennesker ble rammet. Samtidig har vaksinen også vært med på å spille en avgjørende rolle på å slå tilbake pandemien.

Lund understreker at både produksjonen og testingen av vaksinen har fulgt alle protokoller.

– Det var ikke for at noen steg ble hoppet over. Tvert imot, så gjorde vi større, kliniske studier på denne vaksinen enn det vi har gjort på noe annet legemiddel tidligere, sier han.

– Alle var nysgjerrige

Han forteller om dramatiske og hektiske dager da alle ville ha svar på hva dette var:

– Absolutt alle medier i hele verden, alle politikere i hele verden i hele verden, alle mennesker i hele verden var nysgjerrige.

Både legene på Rikshospitalet, på Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket jobbet i disse marsdagene på spreng med å finne årsaken til dette helt spesielle sykdomsbildet. De ble stadig sikrere på at det var vaksinen.

1 / 3 UROLIG: Overlege og professor Pål Andre Holme behandlet de syke pasientene på Rikshospitalet og jobbet på spreng for å finne årsaken - og dermed riktig behandling. MYE PÅ SPILL: Det var dramatiske dager og mange raske avgjørelser som måtte tas mens dødssyke pasienter lå på sykehus etter å ha fått vaksinen. Her er Legemiddelverkets Steinar Madsen og FHIs Camilla Stoltenberg. forrige neste fullskjerm UROLIG: Overlege og professor Pål Andre Holme behandlet de syke pasientene på Rikshospitalet og jobbet på spreng for å finne årsaken - og dermed riktig behandling.

Men et par dager etter at Norge stanset vaksinen, gikk AstraZenecas Lund ut i TV2-nyhetene og sa at vaksinen var trygg og at de rapporterte tallene på tilfellene ikke var større enn det som ville skjedd i en uvaksinert befolkning. Det tar han selvkritikk på:

– Jeg tror både jeg og andre har lært oss at man skal være forsiktig med å være kategoriske i en tidlig fase der det er veldig mye usikkerhet.

Fortsatt en gåte

I ukene etterpå ble det klart at AstraZeneca var ferdig i Norge. I april tok myndighetene den helt ut av vaksinasjonsprogrammet.

– Hva vet dere om det som konkret skjer i kroppen til de som har blitt rammet av disse alvorlige bivirkningene?

– At den definitive mekanismen bak disse hendelsene fremdeles ikke er endelig fastslått. Du kan si at de fleste er enige om hva som har skjedd, men ikke eksakt hvorfor det har skjedd da. Og heller ikke hvorfor det har skjedd oftere i Norge og i de nordiske landene enn i andre verdensdeler.

Forskerne tror årsaken er plattformen som brukes for å lage vaksinen, som kalles en adenovirus-vektor.

Dette er samme type vektor som Johnson & Johnson også brukte, som aldri ble tatt i bruk i det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Spilt en rolle i pandemien

Per i dag har AstraZeneca levert 2,9 milliarder til mer enn 180 land. Lund understreker at vaksinen har reddet mange liv:

– Jeg håper og tror at når man får litt distanse, så ser man at denne vaksinen også har vært gitt til så mange mennesker over hele verden. Den har vært med på å spille en rolle i å slå tilbake pandemien.

– Og, da er jo det en bra ting også.