KATASTROFE-PUSH: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum forteller at du skal få push-varsel hvis ulykker eller katastrofer rammer.

Nå skal du få varsel hvis katastrofe rammer der du er

Regjeringen innfører teknologi som gjør at du får pushvarsel på mobilen hvis eksempelvis terror, ulykker eller naturkatastrofer oppstår i nærheten av deg.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Nå kan vi nå ut med en gang hvis det skjer en ulykke eller noe annet befolkningen må varsles om, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Vi møter henne og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget hvor de forteller om sin nye tjeneste.

– Å sikre befolkningens trygghet er vår viktigste jobb som politikere. Putins angrep på Ukraina er forferdelig med tanke på lidelsene, men det skaper og stor uro både blant folk og i markeder, hvor priser presses opp, sier Vedum.

TEGNER OG FORTELLER: Mehl forteller hvordan den nye ordningen vil være.

Den nye beredskapstjenesten «mobil befolkningsvarsling» Mehl forteller om, er et av tiltakene som statsminister Jonas Gahr Støre presenterer i Stortinget fredag, med påfølgende pressekonferanse.

Torsdag bekreftet Vedum at de fredag vil presentere en rekke krisepakker, blant annet knyttet til beredskap, forsvar, helse, sanksjoner og flyktningsituasjonen som følge av Russlands-invasjon i Ukraina.

Mehl viser til sms-ene vi har fått under pandemien. Det ble av mange opplevd som et teknologisk fremskritt, men nå går de lenger.

– Mange har fått sms under pandemien, og det er fint det, men av tekniske årsaker tar det for lang tid. Det nye systemet vil gjøre det mulig for oss å nå ut umiddelbart, sier Mehl.

Her er noen eksempler som kan utløse push

Hun nevner endel eksempler som gjør at innbyggerne raskt kan varsles.

– Skyteepisoder, terror, gassulykker, brann, naturkatastrofe; flom, ras og jordskred. Ordningen kunne vært nyttig eksempelvis under jordraset i Gjerdrum, hvor vi raskt kunne varslet.

– Hvis det oppstår en situasjon ved et utenlandsk atomkraftverk, som

kan få konsekvenser i Norge, er det viktig å nå raskt ut med informasjon sier hun og viser til krigshandlingene ved Zaporitzjzja og den mulige faren som krigen rundt reaktoren skapte nylig, sier hun.

Det vil også brukes til informasjon om at noe igjen er trygt.

– Vi må avveie hva ordningen skal brukes til.

– Hvor går grensen?

– Det er ikke satt noen grense, men det er en tjeneste som skal brukes når det blir ansett som nødvendig for å gi råd om hva folk skal gjøre, når noe alarmerende skjer.

Fremskynder tiltak

Informasjonen vil kunne gjelde alle beredskapsområder, og selve meldingen vil sendes ut fra politiet.

Vedum sier tiltakene som legges frem fredag fremmes for å styrke den nasjonale beredskapet og for å fremskynde endel tiltak som følge av krigen.

LOKALT: Vedum sier pushet vil kunne bli sendt lokalt; bare til dem som er i et område som rammes.

Han sier mobil befolkningsvarsling vil kunne være lokal.

– Pushvarselet kan geografisk styres, slik at skjer det noe på Majorstua i Oslo, Lofoten eller i Bergen, så kan varselet rettes inn mot dem som befinner seg i området som er rammet, sier han.

– Så er du på Majorstua og noe alvorlig skjer, så vil du få push og råd om hva jeg skal gjøre, selv om du bor på Vestlandet eller andre deler av landet?

– Ja, det er riktig. Dette vil være et stort løft for samfunnsberedskapen og for muligheten til å gi folk trygghet.

– Når vil det tre i kraft?

– Vi har kommet langt og skal etter planen klare det i løpet av året, sier Mehl.

– Hva med dem som ikke har mobil?

– Dagens tyfonanlegg vil fortsatt benyttes. Dessuten vil det som i dag kunne varsles via radio og TV.

Den nye tjenesten er basert på en såkalt cell-broadcast-teknologi.

– Som Norge og flere andre land nå er i ferd med å ta i bruk. Vi gjør det i tett samarbeid med mobiloperatørene, sier Mehl.