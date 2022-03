IKKE KLARE: Ingen i SVs stortingsgruppe vil at Norge skal melde seg ut av Nato nå. Bak f2ra venstre: Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski, Birgit Oline Kjerstad, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård, Andreas Sjalg Unneland, Ingrid Fiskaa, Marian Hussein, Grete Wold og Mona Fagerås. Foran fra venstre: Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø.

SV-toppene vil ut av Nato – men ikke nå

Åtte av SVs stortingsrepresentanter er mot norsk Nato-medlemskap. Men ingen av dem vil melde Norge ut av Nato nå.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Nå nettopp

– Vårt alternativ til Nato er en nordisk forsvarsallianse, og vi vil ikke foreslå utmelding av Nato i en situasjon hvor alternativet er å stå alene, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en SMS til VG.

Han vil ikke svare på om han personlig er for eller mot norsk Nato-medlemskap på lang sikt. Debatten har blusset opp i partiet som ble tuftet på nettopp motstand mot norsk Nato-medlemskap etter en uttalelse fra Oslo SV.

Lokallaget ber SV vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Nato-medlemskapet har trukket Norge inn i flere mislykkede kriger i andre deler av verden, og SV forblir kritisk til mange sider ved USAs stormaktspolitikk. Alle partier må nå diskutere hva Putins ulovlige og umoralske angrepskrig må få å si for fremtidens sikkerhetspolitikk, og den diskusjonen skal også SV ta, skriver Lysbakken.

IKKE UT NÅ: Det mener både Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken.

Ingen vil ut nå

Tidligere denne uken spurte VG alle SVs 13 stortingsrepresentanter om hva de mener:

Én er for norsk Nato-medlemskap

Åtte er mot

Tre vil ikke si hva de mener

Én har ikke bestemt seg

VG har spurt alle unntatt Mona Fagerås, som er for Nato-medlemskap, om Norge bør gå ut av Nato nå.

– Nei. SV ønsker ikke å melde Norge ut av Nato uten at det finnes et alternativ, sier Lars Haltbrekken, som er mot norsk Nato-medlemskap.

Nestleder-nei

Heller ikke nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som også er mot, vil at utmeldelsen skal skje på kort sikt.

– Nei, det skal erstattes først av en forsvarsallianse. Det nordiske samarbeidet har kommet svært langt allerede og har samlet større slagkraft enn for eksempel Russland har i vår del av verden, sier han til VG.

Nestlederkollega Kirsti Bergstø er enig:

– SV vil erstatte NATO-medlemskap med nordisk forsvarsallianse. Vi trenger en forsvarsallianse med viktigste oppgave å overvåke og hevde suverenitet i egne områder. Vi har heller ikke tatt til orde for en ensidig utmelding, sier hun til VG.

VENTER: Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er mot Nato, leder Audun Lysbakken vil ikke svare og nestleder Kirsti Bergstø er mot. Men ingen av dem vil ut nå.

Åtte år uten Nato-exit

De to nestlederne får støtte fra Nato-motstander Freddy André Øvstegård:

– Jeg mener det ikke er aktuelt før man har alternativer på plass. SV har heller aldri i vår historie fremmet forslag om utmelding, blant annet av den grunnen.

Og Nato-motstander Marian Hussein:

– Jeg har sagt tidligere SV har aldri foreslått utmelding, vi skal jobbe for et alternativ til Nato. I vårt program viser vi til et nordisk forsvarsallianse, sier hun til VG.

– Så hvis SV satt i regjering nå, ville dere ikke sendt et forslag om å melde Norge ut til Nato?

– SV satt åtte år i regjering uten å sende et slikt forslag, svarer Hussein.

ÅTTE ÅR: SV er tålmodige, påpeker Marian Hussein.

Og de får støtte fra Nato-motstander Kathy Lie:

– Det høres ikke ut som en god idé når vi ikke har på plass et alternativ og det er krig i Europa. SV fremmer ikke noe forslag om det nå. Nå er det løftet fram at vi skal ha en debatt om vår utenrikspolitikk fram til landsmøtet neste år og så får vi se hva som blir konklusjonen der, sier hun.

Andreas Sjalg Unneland sa tidligere denne uken til VG at han er åpen for å revurdere sitt standpunkt, som er at han er mot norsk Nato-medlemskap. Dette svarer han om å melde Norge ut nå:

– Nei, SV har hverken før eller nå foreslått ensidig utmelding. Vårt alternativ er en nordisk forsvarsallianse, ikke norsk alenegang.

PÅ VENT: En eventuell Nato-utmelding kan ikke skje før et alternativ er på plass, mener Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes.

– Har ikke foreslått utmelding

Det samme sier Nato-motstander Ingrid Fiskaa:

– SV har ikke foreslått ensidig norsk utmelding.

I likhet med partileder Lysbakken vil ikke SV-stjerneskudd og Oslo-representant Kari Elisabeth Kaski si hva hun selv mener om norsk Nato-medlemskap. Men om å melde ut Norge nå, sier hun dette:

– Nei og SV har aldri foreslått ensidig utmelding. Vårt alternativ er en nordisk forsvarsallianse, ikke norsk alenegang.

Det samme sier den tredje stortingsrepresentanten som ikke vil avsløre sitt Nato-standpunkt, Birgit Oline Kjerstad:

– Det som er problemet med Nato er ikke forsvarsalliansen. Det skal vi ha. Vi ønsker en forsvarsallianse, primært i Norden, og det må vi ha på plass før det gjøres endringer.

USIKKER: Grete Wold har ikke landet sitt Nato-standpunkt ennå.

Grete Wold er den eneste i SVs stortingsgruppe som sier at hun ikke har konkludert ennå.

– Nei, SV har ikke nå foreslått utmelding. Vårt alternativ er en nordisk forsvarsallianse. Så imøteser vi en god debatt i partiet, sier hun til VG.

Press i egne rekker

45 SV-medlemmer ba i et VG-innlegg partiet om å oppdatere sikkerhetspolitikken sin.

I dagens partiprogram står det blant annet:

«NATO er ikke først og fremst en forsvarsallianse, er ikke basert på et reelt interessefellesskap og knytter Norge farlig tett til USA.»

«Medlemskapet gjør det mer sannsynlig at Norge trekkes inn i stormaktskonflikter.»

«NATOs opprustning, østutvidelse og krigføring mot andre land har ført til økt uro i verden.»

Er SV og Rødt snart klare for Nato? Hør Giæver og Gjengen her: