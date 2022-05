ØKER: Alt tyder på at det blir dyrere å leve fremover. Strøm, flyreiser, mat og bensin er blant varene det er mangel og høy etterspørsel av. Det gjør at prisene går opp.

Prisene skyter fart: − En varslet katastrofe

Prisene øker på nesten alt – men verre skal det bli. Økonom Olav Chen mener noe av det kunne vært unngått.

Av Line Fausko

– Prisøkningen er en varslet katastrofe. Det rammer folks flest kjøpekraft, og mest de fattigste, sier Olav Chen, samfunnsøkonom og forvalter i Storebrand til VG.

Mandag kom kjøttgiganten Nortura med meldingen om at prisene på kjøtt og egg vil settes kraftig opp fra 1. juli. Det kommer på toppen av en allerede ekstraordinær prisøkning i vinter.







– Alt har blitt dyrere fordi etterspørselen er høy. Jeg tror det kommer til å fortsette. Matprisene kommer til å øke kraftig det neste halvåret, det samme med flyreiser og hotellpriser. Og mye annet i servicesektoren etter full gjenåpning av økonomiene i Norge og utland.

Olav Chen er Leder for allokering og globale renter i Storebrand.

– Det blir verre

Og ikke bare det: Strømprisene er på rekordnivå. Det har aldri vært dyrere å kjøre bil. Prisene på materialer har det siste året økt med 26 prosent, som gjør at oppussingen hjemme blir enda dyrere.

– Det blir verre på flere måter. Ting blir dyrere. Men det som påvirker folk flest er at renten settes opp.

Og den settes opp fordi den norske økonomien går så det suser. Olje- og gasskronene strømmer inn. Arbeidsledigheten er rekordlav. Derfor varsler Norges Bank at renten skal opp flere ganger i år og neste år. Økonomien er rett og slett overopphetet.

Når renten settes opp, vil folk som har mye boliglån reise mindre og gå mindre på restaurant og konsert. Det gjør at man løser floken med inflasjon, nemlig at mangel på arbeidskraft driver lønningene opp som igjen gjør at prisene øker, forklarer Chen.

– Man har hatt en periode med lave renter. Tendensene vi ser nå er av den karakter at man kan si man ikke har sett et sånt inflasjonsproblem på 40 år.

– For lett å skylde på Russland og Ukraina

Han mener det lenge har vært klart at prisene var i ferd med å galoppere av gårde som følge av mangel på varer og lave renter, noe som gjør at kjøpekraften går ned, og at sentralbankene, spesielt i utlandet men også i Norge, dermed burde satt opp renten før for å kjøle økonomien før den løp løpsk.

– Mange, som jeg mener er feil, vil skylde på Ukraina-krigen med økte energipriser. Men de som har fulgt med, så at inflasjonen var på vei opp lenge før 24. februar. Inflasjon har vært på vei opp siden mai i fjor. Selvfølgelig har Russland og Ukraina bidratt til noe høyere energi- og matpriser, men inflasjonen var på vei opp lenge, lenge før. Det blir altfor enkelt å skylde på det ene og alene.

ORKLA: Håkon Mageli er konserndirektør for kommunikasjon.

... Også Grandiosa blir dyrere

Orkla produserer en rekke merkevarer til dagligvarehandelen. Det gjelder også Norges mest solgte pizza.

– Alt er dyrere å lage, også Grandiosa. Vi har varslet våre prisøkninger, sier konserndirektør Håkon Mageli, og legger til at det er andre varer som vil merke prishoppet mer.

Han mener de økte prisene er et resultat av en slags perfekt storm:

– Det er et helt riktig uttrykk. Råvareprisene fyker i været, sammen med andre innsatsfaktorer som emballasje og forpakninger. Dessuten er det økte kostnader knyttet til drivstoff og elektrisitet. På toppen av det hele øker kanskje det jeg er mest bekymret for, nemlig kunstgjødsel-prisene.

Mange av ingrediensene til kunstgjødsel kommer nemlig fra Russland og Hviterussland, og sanksjoner og eksportrestriksjoner derfra fører til en ekstrem mangel og igjen økte priser:

– Dermed blir det tragisk nok mangel på basismatvarer mange steder i verden.