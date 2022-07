HØYE STRØMPRISER: Regjeringen har varslet at det er fare for økte strømpriser utover høsten og vinteren.

Strømkrisen: SV og Rødt vil avbryte Stortingets sommerferie

SVs Lars Haltbrekken vil skattlegge kraftselskapene hardere for å betale for økt strømstøtte. Seher Aydar i Rødt ber om at Stortinget skal hasteinnkalles nå i sommer, for å forebygge en mulig strømkrise til vinteren.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarte før helgen nordmenn mot at høye strømpriser kan gi en tøff høst og vinter.

Statnett har tidligere også advart mot faren for rasjonering på grunn av lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

Men både Rødt og SV er utålmodige og ber om raske tiltak allerede nå i sommer:

– Rødt ber nå om at Stortinget hasteinnkalles for å diskutere situasjonen og vedta tiltak. Det holder ikke at regjeringen bare vil vente og se, sier Seher Aydar i Rødts stortingsgruppe, til VG.

SV krever at regjeringen varsler nye tiltak innen utgangen av juli.

– Vi forventer at regjeringspartiene kommer med tiltak for å avhjelpe den dramatiske situasjonen, både med tanke på faren for strømrasjoneringen og de skyhøye kraftprisene, sier SVs Lars Haltbrekken til VG.

– Hvis regjeringen ikke gjør det, så vil SV be om at Stortinget blir sammenkalt i løpet av sommeren, legger han til.

MER SKATT: Lars Haltbrekken mener regjeringen må gjøre mer for å hjelpe folk med de høye strømprisene som varsles kommende høst og vinter.

Sparer vann

Regjeringen mener imidlertid at presset mot energiprodusentene nå begynner å virke.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til VG tirsdag at nå holder kraftselskapene igjen på vannet i magasinene:

– Vi har hatt nær kontakt med mange av de store produsentene, som sier de har skalket igjen lukene, sier Aasland.

Det holder ikke, mener Rødt.

– Det er bra at kraftprodusentene nå begynner å spare på vannet, og det skulle jo bare mangle. Men det er behov for at hele verktøykassen tas i bruk. Vi må hindre rasjonering, og samtidig gripe inn med tiltak fordi ekstreme strømpriser truer folk og arbeidsplasser, sier Seher Aydar i Rødt.

Partileder Bjørnar Moxnes sender nå brev til Stortingets presidentskap med en anmodning om et hastemøte i Stortinget nå i juli:

«Jeg vil understreke at det dreier seg om en situasjon som kan forverre seg mye utover høsten om ikke tiltak fattes», skriver Rødt-lederen.

VIL AVBRYTE STORTINGS-FERIEN: Seher Aydar (Rødt) vil ha et ekstraordinært møte i Stortinget for å komme en mulig strømkrise til vinteren i forkjøpet.

Krever økt strømstøtte

Regjeringen har varslet at strømstøtteordningen blir utvidet til mars neste år.

SV mener staten bør dekke forbruk over 50 øre kilowatt-timen.

Rødt vil sette grensen på 35 øre, ifølge Aydar.

– Vi vil dekke 100 prosent av de første 1000 kilowattimene per måned og 80 prosent av de neste 3000 kWt, sier Haltbrekken.

I dagens ordning får husholdningene dekket 80 prosent av strømforbruk over 70 øre pr kilowatttime, uten moms. Fra oktober til desember økes dette til 90 prosent.

SVs plan innebærer at folk ikke vil få dekket forbruk utover dette.

– Ved å gradere dette, så vil folk også ha et ENØK-incitament. Vi gir større støtte til dem som bruker minst. Vi vet at folk med dårlig råd er blant dem som bruker minst, sier han.

Også Rødt vil ha nye enøk-tiltak, som støtte til varmepumper. Aydar sier at Rødt vil foreslå et minimums-nivå av vann i magasinene, før strømeksport kan tillates.

STRØMSTØTTE: Regjeringen har forlenget strømstøtten, men SV krever mer. Her finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

SVs spesialskatt

SV vil finansiere økt strømstøtte med en egen skatt på kraftselskapenes overskudd.

– Vi vil finansiere dette med å skattlegge hardere de svære gevinstene som kraftselskapene nå har og hente penger fra det overskuddet, sier Haltbrekken.

Han ber regjeringen regne ut hvor mye skatten bør være på og hvordan det bør gjøres for å kunne fullfinansiere økt strømstøtte.

– Kraftselskapene er stort sett eid av fylker og kommuner. Hvorfor skal vi ta penger fra kommunene og gi dem til staten?

– Vi skal ikke redusere kommunenes inntekter, men hente ut mer fra det store overskuddet kraftselskapene nå får, sier han.

PÅ STORTINGET: SVs Lars Haltbrekken krever at Senterpartiet og Arbeiderpartiet leverer mer på strøm. Her med Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad.

I revidert nasjonalbudsjett reduserte regjeringen pengene som ble overført direkte til kommunene, men regnet med økt utbytte fra blant annet kraftselskaper og økt skatteinngang.

Haltbrekken vil ikke svare på hva SV vil prioritere ned for å få råd til økt strømstøtte, fordi han mener kraftskatten de foreslår vil finansiere dette.

– Så må regjeringen sette seg ned med tyske og britiske myndigheter for å diskutere mellomlandskabler, for å se om man kan holde igjen på krav til eksport, sier han.

VEDUMS MANN: Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet er en av finansminister Trygve Slagsvold Vedums (SP) nærmeste rådgivere.

– Allerede vedtatt

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet er blitt forelagt SVs strømstøtte-forslag, og svarer på vegne av Støre-regjeringen:

– Det er allerede vedtatt at strømstøtteordningen skal vare til høsten og vinteren som kommer, sier Vangen til VG.

Han sier at de nå har sendt ut en skatteendring på høring som vil gi bedre fastpriser for bedrifter og de private som måtte ønske det.

Han vil ikke si om de konkret vil vurdere en egen kraftskatt - slik SV foreslår - eller komme med tiltak før utgangen av juli.

– Når det gjelder skatte- og avgiftsnivået, så vil vi komme tilbake til neste år i forbindelse med budsjettet, sier han.