LÅST: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til VG at konflikten er fastlåst.

Riksmekleren om SAS-streiken: − Kommer til å kalle inn partene

Riksmekleren sier han i løpet av de neste dagene kommer til å kalle inn partene til en ny meklingsrunde. Til tross for streiken vil SAS hente hjem strandede turister i helgen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Etter at 900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag, har ingen av partene vært villige til å sette seg ved forhandlingsbordet igjen.

Den norske Riksmekleren Mats Wilhelm Ruland var til stede under meklingen i Stockholm som ble brutt mandag.

Riksmegleren opplyser fredag ettermiddag at han i løpet av de neste dagene vil invitere partene for å forsøke å finne en løsning mellom partene.

– Dette er en alvorlig konflikt som berører mange parter. Det er krevende for både arbeidstaker og arbeidsgiver. for å finne løsning på partene snakke sammen igjen, sier Ruland.

Riksmekleren har til oppgave å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler.

Siden streiken startet har over 750 flygninger til og fra Norge blitt kansellert.

TAR AV: SAS skal frakte strandede turister hjem fra ferie. De første flyene tar av fredag.

Inviterer til ny runde mekling

Ruland sier at konflikten så langt har vært fastlåst.

– Det er ikke noe signal på at noen av partene er innstilt på å endre posisjon, men det må bevegelse til for å oppnå enighet, sier han.

– En konflikt som dette kan ikke pågå i lang tid. Den berører veldig mange uskyldige tredjeparter. Det er en så alvorlig situasjon at vi nok kommer til å kalle inn partene om ikke veldig lenge, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

Henter hjem strandede turister

Torsdag åpnet SAS for å gjøre unntak fra streiken og hente hjem strandede utenlandsreisende.

Fredag bekrefter selskapet at de første tomme SAS-flyene henter hjem nordmenn i dag:

– I dag kan vi fly 18 fly, der vi flyr tomme fly og tar hjem reisende. I helgen flyr vi til sammen 80 fly, ca. 50 på lørdag og 30 på søndag. Det gjelder for hele Skandinavia, ikke bare Norge, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

Fra fredag til søndag skal SAS ved hjelp av nær 100 flyginger frakte strandede turister fra Skandinavia hjem.

Norske SAS-flygernes leder Roger Klokset, sier at det hovedsakelig dreier seg om fly til ulike destinasjoner i Hellas. Ni av flyene skal frakte passasjerer til Norge, hvorav de fleste lander på Oslo lufthavn.

– De flyr tomme fly ned for å hente passasjerer på destinasjoner det er vanskelig å finne alternativ transport hjem, sier Klokset til NTB.

HELLAS: SAS-fly på Rhodos.

– Heldige

Det er en nyhet mange ferierende nordmenn nå er glade for å høre. Blant dem er Odd Egil Ørslien og familien, som kun kom seg på ferie til Kos i Hellas for en uke siden fordi forhandlingene først gikk på overtid.

Nå vet de at de også kommer seg hjem.

– Vi blir hentet av et tomt fly om 90 minutter, samme dag som flyet vårt opprinnelig skulle gå, sier en lykkelig Ørslien til VG fredag formiddag.

Ørslien sier han og familien ikke har merket noe til streiken, bortsett fra bekymring i forkant av reisen for at flyet skulle bli kansellert.

– Vi har vært bekymret for at det skulle bli kansellert, men siden vi har bestilt med Ving er vi heldige.

Familiefaren legger til at dersom de hadde måttet være her to dager ekstra hadde ikke det vært krise.

– Her er det varmt og fint!

LETTET: Her smiler familien Ørslien og familien Meyer etter en fin ferietur.

Står langt fra hverandre

Mange andre er ikke like heldige, og kommer seg ikke nå dit de hadde billetter til. Og slik kan det fortsette en stund.

Torsdag sto begge parter i SAS-streiken fremdeles steilt på hver sin side. SAS-Norge pilotene melder fredag morgen at det fortsetter:

– Vi kommer ikke til å ta kontakt med SAS-ledelsen i dag, sier leder i SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, til VG.

De har tatt ut 148 piloter i streiken.

Også forbundsleder i Norske SAS-flygeres forening, Aleksander Wasland, bekrefter overfor VG at de ikke har noe nytt å melde fredag morgen.

Norske SAS-flygeres forening har tatt ut 254 piloter i streik.