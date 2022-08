BLOMSTER: Folk har lagt ned blomster og flagg ved åstedet for skytingen i Oslo sentrum.

PST-vurderinger: Har ikke pekt på skeive som mål for ekstreme islamister

I de offentlige nasjonale trusselvurderingene PST publiserer årlig, har de bare pekt spesifikt på trusselen mot skeive miljøer fra høyreekstreme – men ikke for ekstreme islamister.

Publisert: Nå nettopp

Da Rakhmat Akilov stjal en lastebil og meide ned uskyldige mennesker i travle Drottninggatan i Stockholm sentrum i 2017, hadde han planlagt angrepet i flere måneder.

I chattelogger som ble lagt fram i rettssaken går det fram at et av målene han vurderte var Pride-paraden, og at han ville drepe homofile.







«Min bror kan du ta reda på om jag kan köra över de otrogna (bögar och lesbianer) på en central gata här i en storbil», skrev han på et tidspunkt til en kontaktperson i terrororganisasjonen IS, ifølge Aftonbladet.

Måneden etter illustrerte IS en av sine oppfordringer til lastebilangrep på store utendørsfestivaler, konvensjoner, feiringer og parader med et bilde av Pride-paraden i San Francisco, ifølge counter extremism project.

Likevel trekkes ikke LHBTQ+ frem som mulige mål for ekstreme islamister i noen av de ugraderte trusselvurderingene fra PST de siste ti årene. I flere av vurderingene fra de siste årene nevnes skeive som mulige mål for høyreekstremister.

MAKABERT: Plastsekker og oransje pledd dekker til ofre etter terroraksjonen i Drottninggatan i Stockholm i 2017.

På sine nettsider opplyser PST at den årlige offentlige trusselvurderingen er førende for PSTs prioriteringer for året som kommer, og at det er en kvalifisert antagelse om fremtiden.

Rapporten skal gi informasjon til offentligheten, men også treffe personer og virksomheter som trenger innspill til eget sikkerhetsarbeid, og som av ulike grunner ikke har tilgang til sikkerhetsgraderte vurderinger, ifølge PST.

Flere angrep

Mandag starter årets Pride i Stockholm som planlagt. Det er ekstra fokus på sikkerheten etter skytingen i Oslo natt til den 25. juni, som førte til at årets Pride-arrangement i Norges hovedstad ble avlyst.

Etterforskningen pågår fortsatt etter at Zaniar Matapour (43) åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror, men motivet er ikke avklart.

Retten beordret ham først til tvungen observasjon ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssykehus i Bergen, blant annet for å utrede hans pyskiske helsetilstand. Han har siden gått med på frivillig observasjon i Oslo.

Matapour har tidligere vært inne til bekymringssamtale hos PST, etter å ha blitt stoppet i samme bil som den sentrale islamisten Arfan Bhatti. Bhatti postet selv en oppfordring til drap på homofile på sin facebook-side uken før angrepet.

FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker.

Det største angrepet på et LHBTQ+-mål, var nattklubbskytingen i Orlando i 2016 der 49 personer ble drept. Men det har også vært en rekke mindre angrep, og avvergede mistenkte plott, som har rettet seg mot skeive.

I 2018 ble Pride-paraden i Amsterdam pekt ut som et av flere mål for et større avverget islamistisk terrorplot. Samme år ble to menn arrestert i Frankrike, mistenkt for å ha planlagt å angripe LHBTQ+-mål for terrororganisasjonen IS.

En tysk tenåring ble også pågrepet, mistenkt for å planlegge et islamsk ekstremistisk bombeangrep mot en klubb for skeive og en katolsk kirke i Frankfurt, ifølge AP.

I 2020 gikk en 21 år gammel syrer, som nylig hadde sonet i fengsel for å ha promotert IS, til knivangrep på et middelaldrende homofilt par på sykkeltur i Dresden. Den ene mannen døde av skadene.

Tidligere samme år ble tre homofile menn drept med kniv i en park i Reading i Storbritannia, av en mann som året etter ble dømt til livstid i fengsel for terror.

VENTER: Familiemedlemmer venter på svar fra politiet etter skytingen på nattklubben Pulse i Orlando.

PST: Ikke like eksplisitt

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST skriver til VG at grunnen til at PST ikke peker på skeive under mål for ekstreme islamister i trusselvurderingene, er at Vesten i seg selv og vestlige, liberale verdier er sentralt i deres fiendebilde. LHBTQ+ inngår i denne kategorien som et av flere mulige mål, skriver han.

Han viser til at PST i siste trusselvurdering beskrev ISIL og Al Qaidas ideologiske tankegods om at Vesten er i krig mot islam.

– Det har vært få/noen gjennomførte terrorangrep og terrorplott fra ekstreme islamister rettet mot LHBT+.

– Er det ikke en del ting som underbygger at ekstreme islamister er ganske opptatte av homofile?

– Høyreekstremister har et mer eksplisitt og uttalt fokus på LHBT+ i fiendebildet. Jamfør for eksempel Den nordiske motstandsbevegelsen, som har marsjert under fanen «knus homolobbyen». I tillegg har det vært flere høyreekstreme angrep og angrepsplott i Europa og USA rettet mot LHBT+-mål.

VG har også spurt om PST har gjort noen egen vurdering av trusselen mot LHBT-miljøet generelt, eller om de kommer til å vurdere det fremover. Det ønsker de ikke å kommentere konkret.

Blomster og Pride-flagg utenfor åstedet for skytingen i Oslo.

Advarte mot mulig trend

Likevel har det vært en bekymring for et økende antall islamistiske angrep mot skeive mål. I 2016, etter nattklubbskytingen i Orlando, og et avverget terrorplott mot flere swingersklubber i Frankrike samme år, skrev de norske terrorforskerne Petter Nesser, Anne Stenersen og Emilie Oftedal:

«Angrep på symboler på «vestlig umoral» generelt, og seksuelle minoriteter spesielt, kan stige frem som en ny trend».

– Den advarselen vi kom med i 2016 var basert på noen få caser som nå har blitt litt flere. Vi ser at mer vilkårlig angrep mot offentlig sted og politi har vært langt mer vanlig de siste årene. Men forekomsten av angrep mot dette LHBT+-miljøet fra både ekstreme islamister og høyreekstreme, er noe vi vil se på og sammenligne, sier Petter Nesser til VG.

TERRORFORSKER: Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Professor Edwin Bakker ved Leiden-universitet i Nederland, sier til VG at det har vært plott rettet mot skeive i USA og Europa, men at det har vært få vellykkede angrep.

– Det er kanskje overraskende, når faktum er at IS, Al Qaida og Taliban alle argumenterer for drap på homofile, sier han.

Han viser til grufulle tilfeller fra Syria og Irak hvor ekstreme islamister henrettet homofile ved å kaste dem ut fra taket på bygninger.

Generelt sier han arrangementer som Pride er interessante mål både for høyreekstreme og ekstreme islamister.

– Å angripe denne typen arrangementer gir fordelen av aksept fra deres tilhengere, og å angripe en stor folkemengde der det er liten sjanse for at du dreper egne støttespillere.

VAR UTPEKT: Bildet viser Amsterdam Pride i 2018.

– Må ta på alvor

– Planlagte attentat som har blitt oppdaget illustrerer at dette er et sårbart mål som man må ta på alvor, sier Magnus Ranstorp, som forsker på terror ved Försvarshögskolan i Sverige

Han sier parader og barer kan være enklere mål for enkeltpersoner som ikke har store ressurser. Jødiske institusjoner og militære mål, som ekstreme islamister gjerne vil ramme, vil ha strengere sikkerhetsopplegg.

Og en ekstremist som planlegger å angripe en folkemengde eller et utested med enkle midler, kan tenke at de når lenger ved å angripe et LHBT+-mål:

– Det er ikke noe symbolsk i å skyte folk i et kjøpesenter, men om du retter deg inn mot en spesifikk gruppe vil det bli symbolsk. At alle skal få elske hvem man vil er en fin og tolerant kjerne innenfor demokratiske frie rettigheter, som man forsøker å kontrollere.

TERRORFORSKER: Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Sverige

Han peker på at salafisme – i hovedsak en mer bokstavtro tilnærming til islam – handler om å sette strenge grenser og regler. Han mener derfor det finnes en spesiell spenning i spørsmål om seksualitet.

– Det finnes kristne grupper som er like rabiate når det gjelder homoseksualitet, men spesielt innenfor salafismen blir det et spesielt spørsmål fordi man søker så sterkt å sette grenser for hva som er sosialt akseptabelt, sier han.