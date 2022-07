BISETTES: Kåre Arvid Hesvik ble 60 år.

Tar farvel med offer etter masseskytingen i Oslo: − Jorden har blitt et fattigere sted uten Kåre

HØVIK/OSLO (VG) I en fullsatt Høvik kirke ble offeret etter Oslo-masseskytingen Kåre Arvid Hesvik bisatt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kåre Arvid Hesvik ble drept under masseskytingen i Oslo sentrum, natt til lørdag 25. juni, natten før den store Pride-festen skulle finne sted. Torsdag formiddag ble Hesvik bisatt for en fullsatt Høvik kirke.

– Jorden har blitt et fattigere sted uten Kåre. Grenseløs kjærlighet og omsorg for alle, uten krav, siterte presten under minnestunden fra den dreptes minneside.

ELSKET: Blomster fra Kåre Bisettelse for Kåre Arvid Hesvik fra Høvik kirke.

«Ja-menneske»

Seremonien i Høvik kirke er først og fremst et personlig farvel for familie og venner, men også Norges regjering er representert ved utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Da Kåre ble revet fra oss handlet det om et angrep på noen avgjørende verdier. Et inkluderende fellesskap som betyr at vi verdsetter det at vi er forskjellige, så Huitfeldt under minnestunden.

– Vi vet at Kåre ble drept mens han var ute og hygget seg en sommernatt. Mange var ute for å feire Pride, uken for kjærlighet mangfold og frihet. Så kom skuddene som skremte en hel nasjon, og særlig det skeive miljøet, sa statsråden.

Kirkedørene i Høvik kirke er for anledningen dekket av Pride-flagg. Når regnbueflagget nå heises, er det selve friheten vi kjemper for, sa Huitfeldt i sin tale.

– Jeg vet at vi er mange som har latt oss inspirere av Kåres syn på andre mennesker. Vi skal love hverandre å kjempe enda hardere for verdiene han sto for. Kåres verdier om den grenseløse omsorg lever videre og det vil vi takke kåre for, sa utenriksministeren.

Elsket musikk

Kåre Arvid Hesvik ble 60 år, og var fra Kvinnherad, men bodde i Bærum. Han gikk for tiden og gledet seg til å bli pensjonist.

– Han nøt sin Pepsi max og sin tobakk, og selv om han ikke hadde sangstemme, elsket han musikk, fortalte presten.

Elton Johns kjente sang Candle in the wind ble fremført i kirken.

– Kåre var vakker å se til, svært stilig i sin hardangerbunad. Svært kjekk, leste presten fra Kåres minneside.

I kirken ble det fortalt om et «ja»-menneske som elsket å møte nye folk, opera og sauesanking. Han var reiseglad og dro ofte utenlands.

– Han satte stor pris på å gå på byen, for å treffe venner. Slik han gjorde den skjebnesvangre kvelden, fortalte presten.

SORG: Sørgende kommer sammen i Oslo etter masseskytingen.

« Fineste menneskene jeg kjente»

En god venn av Hesvik, Adina Frigstad, sa til VG to dager etter masseskytingen at hun ble helt nummen og at alt stoppet opp da hun forsto at han var død.

– Noen har skutt et av de fineste menneskene jeg kjente. Gjerningsmannen har tatt en så flott person vekk fra så mange som var glade i ham, sa Frigstad.

For Hesvik var Pride-feiringen helt spesiell, ifølge vennen Frigstad:

– Han sa alltid at Pride var både vår, julaften og 17. mai på en gang.

INSPIRERENDE: Vernepleieren Hesvik inspirerte mange med sin inkluderende og åpne holdning.

Det var natt til lørdag 2.juni at London Pub og den lille musikkbaren Per på Hjørnet ble rammet av terror.

En mann løsnet skudd mot uskyldige gjester, midt i den varme sommernatten. Zaniar Matapour (42)er nå siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Jon Erik Isachsen var terrorens andre offer. Begge de to som døde, var hjemmehørende i Bærum kommune.

Over 20 personer ble skadd under den tragiske hendelsen.