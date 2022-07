MANGE SAKER: I ukene før sommerferien mottok Forsvaret et stred av interne varsler, åtte hver dag i gjennomsnitt. Her er forsvarssjef Eirik Kristoffersen under presentasjonen av en rapport om trakassering i Forsvaret våren 2021.

Forsvaret sender varslersaker til ekstern vurdering

Forsvarssjefen bør la folk på utsiden av Forsvaret gjennomgå avsluttede varslingssaker fra de siste årene. Det kravet reises både fra Stortinget og Forsvarets egne tillitsvalgte etter et skred av varslingssaker de siste månedene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fredag ettermiddag bekrefter viseadmiral Elisabeth Natvig, sjef for forsvarsstaben, at et antall enkeltsaker skal vurderes av andre utenfor Forsvarets ledelse.

Det vil skje i den eksterne gjennomgang av Forsvarets varslersystem, som forsvarssjef Eirik Kristoffersen åpnet for i juni.

Avklaringen om ekstern gransking, også av enkeltsaker, kommer etter at VG har snakket med flere, både i Forsvaret og i Stortinget, som stilte spørsmål med om forsvarssjefen er den rette til å gjennomgå varsler og mulige reaksjoner i hans egen organisasjon.

I juni rapporterte forsvarssjefen at en ny gjennomgang av varsler mot 16 topp-offiserer i Forsvaret siden 2018, viste at de ikke inneholdt kritikkverdige forhold.

«I tillegg går vi gjennom de konkrete sakene som jeg er kjent med for å sjekke at behandlingen av varslene har medført de riktige konsekvensene,» skrev general Kristoffersen i et innlegg i Forsvarets Forum denne uken.

Om kort tid vil Forsvaret avklare hvem som får oppdraget med å gjennomgå Forsvarets varslingssystem.

«Det er nødvendig for å få en uhildet gjennomgang av hvordan vi har håndtert varslingssakene, spesielt med tanke på hvilken konsekvens varslingssaker har fått for varsler og den omvarslede. Det innebærer også en gjennomgang av konkrete enkeltsaker. Den eksterne gjennomgangen skal være fullført i høst», skriver Elisabeth Natvig i en epost til VG.

KLAR TIL HØSTEN: Viseadmiral Elisabeth Natvig opplyser at den eksterne gjennomgangen av varsler-systemet i Forsvaret også vil omfatte enkeltsaker, og være klar i høst.

Eks-tillitsvalgt reagerer

– For å gjenopprette tilliten til Forsvarets evne til å håndtere varsler, vil det være klokt av forsvarssjefen å la noen utenfor Forsvaret gjennomgå sakene og hvilke konsekvenser de fikk, sier Grunde Almeland (V) til VG.

Fra 2012 til 2014 var Almeland landstillitsvalgt for de vernepliktige i Forsvaret, og var sentral i oppvasken etter den såkalte isbader-saken, der en kvinnelig soldat ble tvunget til å kle seg naken og bade i isvann sammen med 30 mannlige soldater. Offiseren fikk en refs, men den ble senere frafalt.

Nå er Almeland stortingsrepresentant for Venstre, leder i familie- og kulturkomiteen, og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

– Diskusjonen som går nå om trakassering i Forsvaret, er akkurat den samme som for ti år siden. Ved hver eneste vernepliktsundersøkelse i ettertid har skiftende forsvarssjefer beklaget og krevd holdningsendringer, sier Venstre-representanten.

FORTID I FORSVARET: Venstre-representanten Grunde Almeland kjenner igjen debatten om trakassering i Forsvaret fra sin fortid som tillitsvalgt for soldatene i Forsvaret fra 2012 til 2014.

En rekke varslingssaker

I mai skrev VG om en sersjant som gjentatte ganger snikfilmet en kvinnelig soldat i dusjen. Sersjanten ble dømt, men har beholdt graden og jobben i Forsvaret.

Etter det har NRK omtalt en rekke varslingssaker fra Forsvaret.

For to uker siden avslørte NRK at flere kvinner hadde varslet mot en oberst som fortsatt innehar en høyere stilling i Forsvaret. Han fikk opprinnelig en refs, men ifølge NRK ble den trukket tilbake og erstattet av en skriftlig advarsel.

Kristoffersen har overfor VG avklart at han ikke deltok i behandlingen av denne enkeltsaken. Og at han vurderer sin habilitet i alle saker som nå gjennomgås.

Utfordrende og beklagelig

– Varslersakene beskriver en situasjon som vi i Forsvaret opplever som utfordrende og beklagelig. Sakene rammer omdømmet og oppfatningen som folk har om Forsvaret, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i det LO-tilknyttede Norges offisers- og spesialistforbund.

Han sier at tilliten er høy til Forsvarets internrevisjon, som undersøker faktum i varslingssakene. Bongo mener at de gjør en god jobb, men at det ofte svikter i neste ledd:

– Mange av de som varsler, etterlyser at varslene får konsekvenser for personen de varsler om. Det er en tilbakemelding vi ofte får fra de som varsler. Og det er jeg enig i. Det er begrunnede mistanker om forskjellsbehandling, sier forbundslederen til VG.

Risiko for forskjellsbehandling

I rapporten erkjenner forsvarssjefen at det er risiko for forskjellsbehandling:

«Gjennomgangen av saker viser at det er stor variasjon med tanke på hvordan enkeltsaker håndteres», skriver han.

Forsvaret har sitt eget system for refselser, det kommer i tillegg til virkemidler etter arbeidsmiljøloven, som avskjed, oppsigelse, omplassering, eller skriftlige advarsler.

Svært få offiserer refses, viser Forsvarets egne tall. I 2021 ble 439 vernepliktige refset, mens bare 29 befal fikk en slik reaksjon, ifølge rapporten som Kristoffersen sendte til Forsvarsdepartementet i mai.

– Når systemet nå skal undersøkes av eksterne, så venter jeg at de også skal vurdere konkrete enkeltsaker. men det fremstår uklart for meg om det vil skje. sier Torbjørn Bongo.

Han sier at organisasjonen ofte må ivareta medlemmer på begge sider av en varslingssak, både varsleren og de som det varsles mot:

– Det er neppe mulig å endre reaksjonsformen i eldre saker. Men det må eventuelt være mulig å si at «vi vurderte feil», sier han.

Tillit må gjenopprettes

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes sier at tilliten til varslingssystemet må gjenopprettes. Han støtter en ekstern gjennomgang.

– Bør forsvarssjefen overlate til andre å vurdere enkeltsakene også?

– Jeg forutsetter at forsvarssjefen vurderer fortløpende om han er den rette til å vurdere utfallet av sakene nå i ettertid. Det er avgjørende for at konklusjonene skal være troverdige, sier Elvenes.