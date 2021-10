Nå legger Støre og Vedum frem regjeringens nye politikk

Verken Andøya flystasjon eller Ullevål sykehus reddes. Elevene skal få gratis skolemat og EØS-avtalen ligger fast.

Etter å ha holdt kortene tett til brystet i flere uker, avslører Sp og Ap politikken de har blitt enige om.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møter pressen utenfor Hurdalssjøen hotell.

Her oppdaterer vi fortløpende en liste med de største nyhetene. Klikk på lenkene for å lese mer om sakene som angår deg:

– Jeg er godt fornøyd med resultatet vi har fått sammen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Forskjellene mellom folk og folk som lever i deler av landet skal ned. Vi skal ha et trygt arbeidsliv, en aktiv nærignsliv og vi skal ta hele landet i bruk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

På forhånd har det blant annet lekket ut at det blir kutt i fergepriser, at firerkravet for lærerutdanningen skrotes og at det blir grønt lys til fylkesoppløsning.

Deler av den nye statsrådskabalen har også lekket ut.