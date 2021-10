Få oversikt: Slik vil Støre-regjeringen endre Norge

HURDAL (VG) Hverken Andøya flystasjon eller Ullevål sykehus reddes. Det skal fortsatt letes etter olje, elevene skal få gratis skolemat og dyre elbiler skal få momsavgift.

Etter å ha holdt kortene tett til brystet i flere uker, avslører Sp og Ap politikken de har blitt enige om.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum presenterer nå regjeringens nye politikk utenfor Hurdalssjøen hotell.

Her oppdaterer vi fortløpende en liste med de største nyhetene. Klikk på lenkene for å lese mer om sakene som angår deg.

Men husk at den nye regjeringen til Ap og Sp ikke har flertall i Stortinget og må ha støtte fra andre for å få vedtatt denne politikken.

Barn og skole

Gratis skolemat: Støre-regjeringen vil Støre-regjeringen vil gradvis innføre gratis skolemat

Billigere barnehageplasser og gratis SFO for 1.-klassinger: Støre-regjeringen vil redusere Støre-regjeringen vil redusere maksprisen i barnehagen . De vil også gradvis innføre gratis SFO og AKS for alle førsteklassinger.

Kutt i kontantstøtten: Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet

Helse

Bil, vei og jernbane

El- og drivstoffavgift: Den nye Støre-regjeringen lover å redusere elavgiften og drivstoffavgiftene, og andre «avgifter som rammer folk flest». Det blir Den nye Støre-regjeringen lover å redusere elavgiften og drivstoffavgiftene, og andre «avgifter som rammer folk flest». Det blir moms på nye elbiler til over 600.000 kroner

Ikke mer konkurranse i jernbanen: Den nye regjeringen sier nei til mer konkurranseutsetting på jernbanen, men det står ikke noe om at de vil snu om på hele jernbanereformen.

Olje og energi

Miljø og klima

Klimakutt på 55 prosent: De vil kutte norske utslipp De vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990

Forsvar og politi

Skatt, arbeid og økonomi

Det var to fornøyde partiledere som la frem den nye politikken:

Distrikt

Åpner for kommune-oppløsninger: Den nye regjeringen vil la tvangssammenslåtte kommuner bli oppløst, r: Den nye regjeringen vil la tvangssammenslåtte kommuner bli oppløst, dersom kommunestyrene i de aktuelle kommunene fatter vedtak om det

Landbruk og beite

Ordet «utrede» forekommer 34 ganger i Hurdalsplattformen. Blant tingene som skal utredes er «omsetningsavgift på digital virksomhet» og «statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp».

– Jeg er godt fornøyd med resultatet vi har fått sammen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Forskjellene mellom folk og folk som lever i deler av landet skal ned. Vi skal ha et trygt arbeidsliv, en aktiv næringsliv og vi skal ta hele landet i bruk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

På forhånd har det blant annet lekket ut at det blir kutt i fergepriser, at firerkravet for lærerutdanningen skrotes og at det blir grønt lys til fylkesoppløsning.

Deler av den nye statsrådskabalen har også lekket ut.