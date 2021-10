Politiet: Siktede brukte stikkvåpen i angrepet på Kongsberg

Politiet bekrefter at Espen Andersen Bråthen (37) brukte stikkvåpen i angrepet på Kongsberg. Antall fornærmede vil komme opp i et tosifret antall.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag kveld gikk Espen Andersen Bråthen til angrep med pil og bue inne i en Coop Extra-butikk på Kongsberg. Han rømte fra politiet og tok seg videre til Hyttegata, der han drepte fem personer.

Politiet bekrefter at det ble benyttet stikkvåpen i angrepet, i tillegg til pil og bue, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags stikkvåpen.

Bråthen er siktet for fem drap og å ha skadet tre personer, men politiet har tidligere varslet at siktelsen vil bli utvidet.

– Antall fornærmede vil komme opp i et tosifret antall, sier politiinspektør Per Thomas Omholt på en pressekonferanse mandag.

Bråthen erkjenner forholdene.

Drept med stikkvåpen

Politiet har formelt avhørt 60 vitner og foretatt rundspørring som har omfattet 60 personer. Totalt har politiet snakket med omkring 140 personer.

Ikke alle vitner på stedet er avhørt.

– Hendelseforløpet startet på Coop Extra. Det ble skutt med pil og bue inne på Coop, sier Omholt.

Bråthen legger på et tidspunkt fra seg, eller mister, pil og buen.

– Så går han videre til Hyttegata. Mest sannsynlig har han ikke med seg pil og buen i hyttagata. I Hyttegata dreper han fem personer med stikkvåpen, sier Omholt.

Han understreker igjen at sykdom er den sterkeste hypotesen og bekrefter at politiets teori om at Bråthen har konvertert til islam er svekket.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble varslet om Bråthen i 2015. I 2018 deler de informasjon om mannen videre med helsevesenet, ettersom de ikke opplevde at de hadde de rette verktøyene til å håndtere ham.

I etterkant har politiet blitt stadig mer sikre på at psykisk sykdom var bakgrunnen for angrepet.

– Det blir viktigr å kartlegge siktedes historie de siste årene, sier Omholt.