Barndomsvenn varslet politiet om siktede i 2017: − En tikkende bombe

Etter at massedrapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) i 2017 la ut videoer hvor han erklærte seg som konvertitt, ble kameraten så bekymret at han varslet politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Bær vitne til at jeg er muslim.»

Det sier det som skal være den drapssiktede 37-åringen i en video som ble lagt ut på internett i 2017. I videoen erklærer Bråthen seg som muslim, og han kommer også med en advarsel og uttrykker at han er en budbringer.

Videoen fikk en barndomskompis av mannen til å reagere så kraftig at han sendte bekymringsmelding til politiet. I e-posten uttrykker han sterk bekymring for at den nå drapssiktede mannen kunne være i stand til å gjøre «noe helt forferdelig».

– Han har vært som en tikkende bombe, sier kameraten da VG møter ham et sted på Østlandet.

Mente han var farlig

Mannen har kjent Bråthen siden barndommen, og mener at kameraten har vært psykisk syk i flere år. Dette var noe av bakgrunnen for at varsellampene begynte å blinke da kameraten la ut videoene på internettet i 2017.

VG har sett bekymringsmeldingen som ble sendt til politiet i desember 2017.

I den skriver kameraten at han synes innholdet i videoene er svært skremmende. Han omtaler Bråthen som en «ensom ulv» som kan være «desperat etter å gjøre nesten hva som helst». Han skrev også at han håper at politiet tar bekymringen hans på alvor, og at det ikke blir slik at den nå drapssiktede mannen får anledning til å gjøre «noe helt forferdelig».

– Innholdet i disse videoene er neppe ulovlig i seg selv, men jeg mener at her bør man virkelig se varsel-lampene blinke og dette bør komme på en høy agenda å få hjelp til denne mannen, skriver han i bekymringsmeldingen.

Kameraten sier til VG at motivasjonen hans for å varsle politiet den gang var at han var oppriktig bekymret for at Bråthen skulle være en fare for andre personer.

Etter at bekymringsmeldingen var sendt, fikk kameraten svar fra politiet om at det var blitt gitt beskjed videre «for nærmere vurdering».

– Jeg vet ikke hva de har gjort. De bør jo ha gjort noe, sier han.

– Har sviktet

Kameraten tenkte raskt på Bråthen da han hørte om angrepet i Kongsberg onsdag kveld. Han sier at kameraten skal ha hatt svært begrenset kontakt med omverdenen de siste årene. Selv traff han mannen sist i 2017, sier han til VG.

– Han er egentlig en veldig snill og ålreit person, men han har ikke fått den hjelpen han har trengt. Han har vært veldig syk, har sittet i en leilighet alene i flere år, og ikke fått hjelp. Her har alle sviktet, mener kameraten.

VG skrev tidligere torsdag at mannen i fjor ble ilagt besøksforbud mot sine foreldre etter at han skal ha truet med å drepe faren.

– Jeg var dessverre ikke overrasket da jeg skjønte det var han. Man kan ikke bare sitte der i flere år og vente på at noe skal skje. Hvis ikke politiet gjorde noe med bekymringen min, bør det ettergås.

Har fått flere bekymringsmeldinger

Politiet bekreftet på en pressekonferanse torsdag formiddag at de tidligere har blitt kontaktet i forbindelse med bekymring knyttet til radikalisering av siktede. Mannen skal ifølge politiet være en konvertitt til Islam.

– Vi har ikke registrert meldinger på ham i 2021. Men det har vært meldinger tidligere, og disse har vært fulgt opp, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Den siste bekymringsmeldingen skal ha kommet i 2020.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) bekreftet tidlig torsdag ettermiddag at angrepene i Kongsberg fremstår som terror på nåværende tidspunkt.

– Siktede i saken er kjent for PST fra tidligere, uten at PST kan gi ytterligere detaljer om ham. Dette er opplysninger som PST bidrar med til Sør-Øst politidistrikt, skriver PST videre.

VG har vært i kontakt med PST, som ikke ønsker å kommentere varselet på nåværende tidspunkt. De viser til at de har innkalt til pressekonferanse torsdag ettermiddag. Politiet i Sør-Øst har heller ikke hatt anledning til å svare om det konkrete varselet på nåværende tidspunkt.