FALLER: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet.

Første VG-måling etter valget: Sp faller - Ap lekker til SV

Senterpartiets stortingsgruppe krymper med seks representanter på VGs ferske partibarometer. Samtidig stikker SV av med Ap-velgere og gjør et hopp.

Fem uker etter stortingsvalget er de fleste velgerne fortsatt lojale mot partiet de stemte på da.

– Underlagsmaterialet bekrefter stabilitet, og nesten alle partiene har foreløpig svært høy lojalitet hos velgerne, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Men forholdsvis små endringer i oppslutning gir store utslag. Senterpartiet går tilbake 1,1 prosentpoeng fra valget, men mister hele seks mandater på Stortinget.

– Det er ofte sånn når man kommer over en viss prosent så oppnår man noen «billige» mandater ganske rimelig, og det gjør seg gjeldende her. Det kan se ut som om tallet for Senterpartiet er 13 prosent. Faller de under, så mister de også gevinsten.

Mest opptatt av prosent

Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunngjorde at partiet kunne gå i sonderinger med Ap og SV, la han vekt på Sps mandatvekst – fra 10 i 2013 og 19 i 2017 til 28 ved høstens valg.

Men nå er ikke parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) like opptatt av mandater.

– Det er sånn at utslag på mandatfordelingen er avhengig av flere forskjellige ting enn egen oppslutning. Vi tar først og fremst stilling til prosentoppslutning. Den er stabil, sier Arnstad til VG.

– Er det dette nivået Sp skal ligge på?

– Nei, vi ønsker å bevege oss oppover når vi får iverksatt politikk fra regjeringsplattformen.

BRYR SEG OM PROSENT: Marit Arnstad, Sps parlamentariske leder.

Målingen viser et stabilt rødgrønt flertall til Ap, Sp og SV. Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer målingen i en e-post til VG:

– Nå er ei ny rødgrønn regjering endelig i gang med arbeidet, vi skal levere på regjeringserklæringen fra dag en. Det blir ambisiøse klimakutt, nytt industriløft, praktisk læring i skolen og en offentlig helsetjeneste i verdensklasse, skriver hun.

Ap står så å si på stedet hvil.

– Det kjennes godt å få ei måling som viser at folk har tillit til oss, skriver Stenseng.

FORNØYD: Kjersti Stenseng, Aps partisekretær.

SV opp igjen

Audun Lysbakkens parti fikk flere gode målinger i forkant av valget – men fikk bare 7,6 prosent da det virkelig gjaldt. Nå er SV tilbake på nitallet.

– Min følelse at mange rødgrønne velgere mener at Ap og Sp burde strukket seg lengre for å få til rødgrønn regjering, sier Lysbakken til VG.

Denne målingen viser at SV stjeler velgere fra Ap, og går rundt 40.000 stemmer i pluss i denne utvekslingen.

– Har det noe å si at dere får gode målinger hvis valgresultatet ikke står i stil?

– Normalt så vil jeg ikke legge så mye vekt på målinger tre år og elleve måneder før valget, men akkurat denne høsten så er det en fin bekreftelse for oss på at vi gjorde det rette på Hurdal.

PÅ UTSIDEN: SV dro hjem fra sonderingene på Hurdal, mens Ap og Sp dannet regjering sammen. Her er statsminister Støre og SV-leder Lysbakken i Stortinget.

– Svært lite konkret

Høyre går frem med under ett prosentpoeng. Likevel ser Høyre-leder Erna Solberg lyst på målingen.

– Det er alltid hyggelig med fremgang, selv om det er en stund til neste valg. Akkurat nå er nok velgerne og vi like spente på hvilken politikk Ap og Sp faktisk kommer til å føre, da plattformen deres er svært lite konkret, skriver Solberg i en e-post til VG.

– Høyre skal utfordre Støre-regjeringen og vise tydelig våre løsninger for at flere skal fullføre skolen, helsekøene bli kortere og klimagassutslippene mindre.

FERDIG: 14. oktober ga Erna Solberg (H) nøkkelkort og blomster til Jonas Gahr Støre, landets nye statsminister.

Sperregrensekameratene

Olaussen i Respons Analyse sier at partiene som kom under sperregrensen fremdeles sliter med å komme over.

– MDG og KrF har også lavest lojalitet hos velgerne i denne målingen. Venstre holder derimot stø kurs over sperregrensen, og får et brukbart femtall.

Fungerende partileder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, kommenterer målingen i en e-post til VG:

– Denne målingen var ikke så god som vi skulle ønske, men nå som vi har tredoblet antallet stortingsrepresentanter gleder vi oss til å vise hva en sterk, kompetent og målrettet grønn stortingsgruppe kan få til. Nå skal vi brette opp ermene for ungene våre, naturen og fremtiden.

Hun inviterer til et bredere samarbeid mellom miljøpartiene på Stortinget:

– Det er bra at de andre partiene som fokuserer på miljø får gode målinger. Vi håper å samle alle gode krefter i en grønn blokk for å få til god miljøpolitikk nå som vi får en mindretallsregjering som blir avhengig av Stortingets støtte.

