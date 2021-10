Politiet om Kongsberg-drapene: Etterlyser mann som skal ha blitt beskutt

KONGSBERG (VG) Politiet etterlyser en mann som skal ha blitt beskutt av Espen Andersen Bråthen (38) utenfor Coop Extra onsdag kveld i forrige uke.

– Vi har funnet ut at et av vitnene som sto på Nytorvet ble skutt med piler fra hovedinngangen på Coop. Han ønsker vi å komme i kontakt med. Han skal ha sagt til et vitne at han følte seg beskutt, og vi håper han tar kontakt så raskt som mulig, sier politiinspektør Per Thomas Omholt under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Politiets hovedhypotese er nå at Espen Andersen Bråthen (38) var psykisk syk da han gikk til angrep og drepte fem personer med stikkvåpen i Kongsberg onsdag forrige uke.

90 personer er formelt avhørt som vitner, og 11 personer har status som fornærmet. Omholt opplyser at de til nå har snakket med 200 personer siden massedrapene.

Politiet sier at de nå har god oversikt over hendelsesforløpet inne på Coop Extra, men de ønsker altså å komme i kontakt med et vitne som stod utenfor butikken. Omholt sier at mannen trolig kan ha status som fornærmet i saken.

– Vi har veldig god oversikt iver hendelsesforløpet på Coop, og det skyldes at det er ganske mye videokameraer inne og rett utenfor, sier han.

Er avhørt på nytt torsdag

Det ble i forrige uke klart at Bråthen skal underlegges en full judisiell rettspsykiatrisk observasjon, og han ble i forrige uke overlevert til helsevesenet. Omholt forteller at Bråthen er avhørt på nytt i dag, og at han nå dermed er medisinsk avhørbar.

– Vi har tatt et kort avhør i dag, men ønsker ikke å slite ham ut og håper å kunne fortsette i morgen. Det blir flere korte avhør fremover, hvis det går slik vi håper, sier han.

Politiet har også sikret seg blod- og urinprøve av Bråthen, men de ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å gå ut med hvilke svar disse har gitt dem.

– De kan fortelle oss hva siktede eventuelt hadde i kroppen på onsdag. Det kan være alkohol, narkotika, medisiner, eller for eksempel dopingmidler, sier Omholt.

Han sier at de også ønsker å kartlegge hvilke stoffer han kan ha hatt i kroppen i tiden før massedrapene, og at de derfor ønsker å ta en hårprøve av den siktede.

I tidligere avhør har Bråthen erkjent at han står bak drapene, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

VG har tidligere omtalt at Bråthen er domfelt tidligere, og politiet opplyser at han i tillegg til dommen for grovt innbrudd i 2012 er domfelt en gang på slutten av 90-tallet.

– I tillegg har han fått påtalemessige reaksjoner. Vi kommer ikke, og ønsker ikke at disse skal omtales i pressen. Vi skal avhøre vitner som har vært i kontakt med ham de siste 10 årene, og hvis de får høre at han har vært ruset i en periode, kan det prege en forklaring, sier Omholt.

Rømte ut nødutgang

Politiet fikk meldinger om hendelsen 18.12 onsdag kveld, og første patrulje var på stedet 18.18.

Mens politibetjentene ventet på støtte, klarte Espen Andersen Bråthen å komme seg ut av Coop-butikken og vekk fra politiet. En halvtime senere hadde han drept fem personer.

– Vi vet nå at siktede forlater sin bolig, som er kort vei unna Coop, på veien dit skyter han flere piler mot flere personer, sier Omholt.

Han sier at Bråthen skyter piler mot flere inne på butikken.

– Når politiet ankommer Coop på Nytorget, så skyter han også piler mot politiet. Det vi også kan si nå er at siktede ganske umiddelbart etter at han skjøt, rømte ut en nødutgang mot Myntegata, sier Omholt.