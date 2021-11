SVINDEL: Svindlere ber nordmenn om penger på sosiale medier etter å ha lurt til seg kontoen deres.

Venninnene ble lurt på Instagram: − Veldig ubehagelig

Med sleipe triks tar svindlere over Instagram-kontoene til unge nordmenn.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

– Jeg fikk en melding på Instagram fra en venninne, forteller Vilde (22).

I meldingen får hun spørsmål om hva telefonnummeret hennes er.

– Siden det kom fra en venn, tenkte jeg ikke så mye over det.

Videre spør hun om hvorfor venninnen trengte nummeret hennes.

– Da fikk jeg beskjed om at hun skulle sende meg en lenke i forbindelse med en skoleoppgave, og at jeg skulle sende henne skjermbilde av den.

Dessverre rekker ikke Vilde å tenke seg godt nok om før hun har sendt skjermbildet tilbake.

– I dét jeg har sendt, kjenner jeg at «oi, dette stemmer vel ikke helt». Jeg innså hva jeg faktisk hadde sendt, og angret meldingen, men det var allerede for sent.

I løpet av det neste minuttet mister hun fullstendig tilgang til sin egen instagramprofil. Profilen med rundt 500 følgere var låst.

Vilde og to av hennes venninner har kontaktet VG om svindlingen. Venninnene har opplevd svindlerne som pågående og oppsøkende, og ønsker å være anonyme.

– Det er ulovlig

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos har den siste tiden fått flere tips fra personer som har fått hacket Instagram-kontoen sin, for deretter på ha blitt kontaktet på Facebook Messenger med tilbud om å kjøpe kontoen tilbake.

– Er denne typen overtagelse av instagramprofiler ulovlig?

– Det korte svaret er at ja, det er ulovlig, bekrefter Øystein Andreassen, leder i seksjon for inntak i NC3.

Selve modusen der personer for eksempel spør om telefonnummer for å bryte seg inn på Instagram-kontoer, har politiet kjent til i lengre tid, forteller Andreassen.

KRIPOS: Øystein Andreassen, leder i seksjon for inntak i NC3, Kripos.

Venninnen Vilde fikk meldingene på Instagram fra, var Sophie (22). Men det var ikke hun som sendte dem. Hun ble nemlig utsatt for det samme. At hennes konto har blitt brukt til å lure venner og bekjente, synes hun er ubehagelig å tenke på.

I tillegg til å ha tilgang til hva som kan deles fra profilen, har også hackerne tilgang til tidligere samtaler på direktemeldinger og arkiverte bilder blant annet.

– Det er veldig ekkelt. Selv om det bare er én Instagram-konto, er det jo veldig personlig.

Sprer seg videre til andre venner

Kontoene til jentene ble videre brukt til å overta andre kontoer. Nelly (22) ble utsatt for svindlerne som har overtatt Vildes konto.

– Jeg tenkte ikke så mye over at hun ba om telefonnummeret mitt, forklarer Nelly.

Nå opplever hun at andre tar kontakt med henne etter at også deres kontoer har blitt overtatt.

– Jeg har fått 28 meldinger av andre venner i dag, forteller hun til VG noen dager etter at kontoen ble overtatt.

Venninnene som er utsatt for Instagram-overtagelsene er frustrert over situasjonen. De opplever det som vanskelig å få tilbake profilene sine, og synes det er ubehagelig at noen sender meldinger i deres navn.

– Svindlerne svarer på tilfeldige meldinger som venner av oss sender til profilene, forteller jentene.

VG har sett skjermdumper som bekrefter dette.

Etter at de mistet tilgang til Instagram-profilene sine har også jentene blitt kontaktet på Facebook av en ukjent bruker, som tilbyr dem å kjøpe profilen tilbake.

– Ikke betal

Ifølge Andreassen i Kripos er det lurt å ikke betale pengene svindlerne ønsker seg.

– Ikke betal det utpresseren krever. Hvis du betaler, har du ingen garanti for at du får tilbake kontrollen over kontoen din. Politiets erfaring er at man kan få flere krav om å betale, opplyser han.

Andreassen forteller at cyberkriminalitet er grenseoverskridende, og at gjerningspersonene ofte sitter i utlandet. Det gjør at etterforskningen av slike saker gjerne er tid- og ressurskrevende. Likevel oppfordrer politiet til å anmelde slike hendelser.

Informasjonen politiet får gjennom tips og anmeldelser brukes til å få bedre oversikt over hvordan kriminelle opererer. Den informasjonen deles med for eksempel Europol.

Slik beskytter du deg mot dette

Andreassen i Kripos oppfordrer til å aktivere totrinnsbekreftelse på sosiale medier-profiler. Det betyr at man i tillegg til å ha tilgang til passordet ditt må ha tilgang til enten din verifiserings-app eller ditt SIM-kort for å kunne overta profilen din.

Andreassen viser til Nettvett.no sin oversikt over hvordan man aktiverer totrinnsbekreftelse.

Også Instagram oppfordrer til totrinnsbekreftelse.

– Det er utrolig viktig at man passer på hva man deler, og at man beskytter kontoen sin, sier Camilla Nordsted, kommunikasjonskonsulent i Facebook, som eier Instagram.

Totrinnsgodkjenning på Instagram kan du skru på under «sikkerhet» på «innstillinger».

For å beskytte seg best mulig mot hacking, anbefaler Instagram både totrinnsverifisering og at man setter på varsler om ukjente innlogginger.

– Samt at man sørger for at mailadressen og telefonnummeret tilknyttet profilen er oppdatert.

Nå håper jentene at deres eksempel kan gjøre at andre blir mer oppmerksomme på svindelforsøkene på Instagram.

– Uavhengig av om vi får kontoene våre tilbake, er det viktig å si høyt at dette skjer.

