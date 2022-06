OSLO-SKYTING: To personer ble drept og 21 ble skadet i skyteepisoden ved Per på hjørnet og London Pub i Oslo sentrum natt til lørdag.

Politiet vil varetektsfengsle terrorsiktede i fire uker

Politiadvokat Ingvild Myrold, som er påtaleansvarlig etter barskytingen i Oslo natt til lørdag, sier politiet ønsker at den terrorsiktede skal varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Saken oppdateres.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap og terror etter barskytingen i Oslo natt til lørdag. Farid Bouras, advokat og medforsvarer, har mandag møtt sin klient, men har ikke villet si noe om innholdet i samtalene mellom dem.

To personer ble drept, og 21 personer ble skadet. Flere av de skadede har i løpet av helgen blitt skrevet ut fra sykehus.

– Siktede er begjært varetektsfengslet i fire uker, sier Myrold til VG.

Hun sier også at politiet har bedt om at siktede undergis brev- og besøksforbud i fire uker, samt fullstendig isolasjon og medieforbud i to uker.

– Politiet har ikke gjort nye avhør, men er klare til å ta imot hans forklaring om han ønsker det, sier Myrold.

POLITIADVOKAT: Ingvild Myrold, som er påtaleansvarlig etter barskytingen i Oslo, sier at politiet ønsker at den terrorsiktede skal isoleres fullstendig i to uker.

Vil avklare psykisk helse

På dag tre i etterforskningen sier politiet at de har brukt store ressurser på å avklare omfanget og snakke med fornærmede. De har også etterforsket siktedes omgangskrets og hvor siktede har oppholdt seg i tiden før.

Myrold vil ikke kommentere beslagene politiet har gjort i saken så langt. Tidligere har politiet meldt at de ønsker judisiell observasjon av siktede for å undersøke om han er strafferettslig tilregnelig.

– I denne saken, slik som i veldig mange andre alvorlige straffesaker, er det viktig å avklare den psykiske helsen til siktede. Vi vil be om å få oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige, sier Myrold.

Solberg sier PST har tatt feil

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har omtalt skytingen som ekstrem islamistisk terror og sier at Matapour har vært tilknyttet et nettverk. PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake til 2015 og hadde senest i mai i år samtaler med ham der det ikke ble vurdert at han hadde voldsintensjon.

Høyre-leder Erna Solberg mener PST åpenbart har tatt feil i sin vurdering av voldspotensialet.

Politiet er fortsatt usikker på motivet for angrepet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere sagt at selv om man ikke vet hva som lå bak handlingen, så står alle sammen med det skeive miljøet i dette.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at politiet ba om fullstendig isolasjon i fire uker. Det riktige er to uker. Saken ble rettet klokken 14.33.