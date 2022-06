STYRTREGN: Regnvær i Oslo sentrum.

Farevarsel for mye lyn i Sør-Norge: − Søndagen blir ustabil

Søndag er det fare for reale tordenskrell i store deler av landet. Det er sendt ut farevarsler for større områder i Vest-, Øst- og Sør-Norge.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt, Pernille Borander, forteller til VG at uværet kommer som en følge av den varme perioden vi nettopp har hatt.

– Mange i hele Norge har hatt sommer på grunn av den varme luften fra sør, men det er en ustabil luft fra sør med mye fuktighet. Derfor har det allerede vært litt torden noen steder i går, men det er mye større aktivitet i dag.

– De plassene det kan bli mest uvær ser ut til å være særlig ytre og midtre strøk av Vestlandet, og i tillegg er det styrtregnvarsel for Rogaland og Sunnhordland. Også ytre strøk av Agder er ganske utsatt. På Østlandet er det alt fra Mjøsa og sørover, og Oslo og østover, som er særlig utsatt.

Hun forteller at det kan påvirke strømforsyningen, og at dersom lynet slår ned på plasser hvor det er tørt, kan det oppstå brann. Videre sier hun at det er mye krefter i bygene, og at det kan bli kraftig vind.

– Det kan være lurt å følge med på lyn.met.no og sjekke kartfanen på yr.no så man alltid er oppdatert.

– Sunn fornuft kommer man langt med. Ikke dra opp på fjellet nå, unngå åpne sletter og høye punkter. Unngå å bade når det er tordenvær også, avslutter hun.