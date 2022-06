OSLO TINGRETT: En mann er tiltalt for flere grove møbeltyverier i Oslo-området.

Ny tiltale i møbeltyveriene: Skal ha stjålet møbler for over én million kroner

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha deltatt i tyverier av møbler til en verdi av over 1.370.000 kroner til sammen.

Det kommer frem i en tiltalebeslutning fra Oslo tingrett.

Mannen ble pågrepet i fjor sommer, da politiet gikk til aksjon mot et større miljø i Oslo som over lengre tid hadde deltatt i omfattende tyverier av dyre designmøbler.

Etter den samme aksjonen, ble artisten Cezinando tidligere i vår dømt til 120 dagers samfunnsstraff for å ha deltatt i fem ulike tyveriraid. Artisten var ikke en av dem som ble pågrepet i aksjonen, og det er ikke kjent når han ble siktet i saken.

Cezinando har i ettertid uttrykt anger, og ble dømt i en tilståelsessak etter å ha erkjent straffskyld for alle tyveriene.

Mannen som ble pågrepet og som nå er tiltalt, har tidligere hatt tilknytning til miljøet som var involvert i Nokas-ranet i 2004.

Erkjenner delvis straffskyld

Da siktelsen mot mannen i 40-årene ble kjent, uttalte hans forsvarer Øystein Storrvik at han erkjenner delvis straffskyld.

– Han erkjenner fortsatt delvis straffskyld. Han nekter noe og godtar noe, sier Storrvik til VG.

Ifølge Storrvik, erkjenner han ikke straffskyld for medvirkningen i tyveriet fra Fineart. Her er han tiltalt for å sammen med to andre, ha stjålet et kunstteppe av Bjarne Melgaard, til en verdi av 120.000 kroner.

I tillegg nekter han for omfanget av tyveriet på noen av de andre tingene. Storrvik opplyser ikke hvilke konkrete tyverier dette gjelder.

Forsvarer Øystein Storrvik

Grove tyverier

De fleste av tyveriene han er tiltalt for, går under paragraf 321 i Straffeloven, som omhandler grovt tyveri.

«Tyveriet anses som grovt fordi det særlig legges vekt på at det gjaldt en betydelig verdi, det hadde et profesjonelt preg, eller det av andre grunner var av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art», heter det i tiltalebeslutningen.

Ifølge tiltalen, skal mannen ha medvirket til tyverier av følgende: