Christine Wigaard (48) tok seg to timer fri fra jobb i lunsjen for å bade.

Nesten 20 grader i vannet: − Dette er favorittplassen!

ULVØYA (VG) På Sør- og Østlandet kan du flekke frem badebuksen, mens ellers i landet lar de gode badetemperaturene vente på seg.

Sommer er synonymt med bading og sol for mange nordmenn. Dagen før sankthanshelgen er det sør- og østlendingene som har best sjanser for gode badetemperaturer i sjøen.

VG har gjort en uformell gjennomgang av vanntemperaturen på flere av landets badeplasser onsdag før sankthanshelgen.

De i øst og sør kommer best ut den nest siste uken i juni, og temperaturforskjellen i Oslo-området og helt nord i landet viser opp mot ti grader på målestokken.

I Oslo ligger temperaturen mellom 18 og 20 grader på flere av de populære badeplassene – litt ettersom målingene er gjort på morgenen eller kvelden.

Fredrikstad er nest best med sine 17,5 grader på Helleskilen, og på en sterk tredjeplass kommer Tønsberg med 17, 1 grader på Ringhaugstranda.

Marcus Jansen Karby (17) står i en lyserosa shorts og vasser i strandkanten, men han bader ikke.

– Nei, jeg var bare i området og tenkte jeg skulle vasse litt, men det hadde vært deilig å bade for det er veldig varmt i vannet, sier han.

– Etter en lang vår, hvordan føles det at det endelig er sommer?

– Det er kjempedeilig, også blir det skikkelig bra med Kadetten i år, så jeg gleder meg veldig!

VASSER: Marcus Jansen Karby skulle gjerne tatt seg en dykkert, men hadde ikke med seg badebukse.

Litt lenger ut ligger Knut Kirkenær (86) idyllisk til og soler seg, men han heller bader ikke.

– Jeg har faktisk ikke badet i år, det er flaut, sier han smilende.

På spørsmål om hva som er favorittplassen hans å bade, svarer han følgende:

– Det er her! Jeg er jo herfra! Det er stille, fint og rolig, og rart at ikke flere er ute nå.

IDYLL: Knut Kirkenær er glad i å ta seg noen badeturer, men har ikke testet vannet enda.

Et stykke unna står en dame og gjør seg klar til å stupe.

Camilla Wigaard (48) forteller at hun elsker å bade og at hun er veldig glad i Ulvøya:

– Jeg er skikkelig god på å hoppe! Og dette er favorittplassen for det er jo stupetårn og alt!

BRENNMANETER: – Her var det noen brennmaneter, de var ikke her på lørdag, roper Christine fra toppen av stupetårnet.

På benken ved stupetårnet setter et par seg godt til rette.

Kjersti (58) og Arild Skaug (60) forteller at de har kjørt 750 mil fra Spania, igjennom Sveits og Frankrike, helt til Ulvøya for å besøke barnebarna i byen.

– Hvor varmt gjetter dere at det er i vannet da?

– Det er vel 17–18 grader, sier Kjersti.

– Nei, det må være mer enn det vel, svarer Arild.

De blir enige om at det må være i hvert fall 19 grader.

BADEKLARE: Kjersti og Arild Skaug på vei til å ta seg en dykkert etter en milevis lang tur.

De tar seg en dukkert og tar med seg et badetermometer.

– Dette var deilig, og det måler hele 21 grader!

VARMT I VANNET: Arild viser frem badetermometeret.

Er man en av de 9 innbyggerne på Bjørnøya får man nøye seg med et sommerbad på 2 grader, men det er for all del forfriskende det også!

Nest kaldest er Tromsø med sine 8,6 grader, og nest nest kaldest er Skrova i Vågan kommune med 10 grader.

Lurer du på hvordan badetemperaturen er der du bor? Ta en titt!