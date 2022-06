Se dokumentar: «Ikke-binær»

Tor-Ada (27), Eri (19) og Koyote (45) har alle til felles at de hverken identifiserer seg som kjønnet de hadde ved fødselen, og heller ikke det motsatte. De er ikke menn, heller ikke kvinner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I møte med det norske samfunnet møter de jevnlig mennesker som har vanskelig for å akseptere dem, som gjør at de alle må kjempe hver sin kamp for å kunne leve sine autentiske liv.

VG har kun rettigheter til å vise «Ikke-binær» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se kortdokumentaren hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillat for alle aldersgrupper.