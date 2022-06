Støre etter oppvaskmøte: − Vil ikke tvinge andre kommuner til folkeavstemning

KRISTIANSAND/SØGNE (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre ble kalt inn på teppet av partifellene i Kristiansand. Det kommer ikke flere lignende saker i andre kommuner, sier han.

– Jeg forstår frustrasjonen. Dette er politikere og folkevalgte som har jobbet hardt og oppriktig for å danne en ny kommune. Det er en bra kommune, sier Støre til pressen etter møtet.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til oppløsning av denne kommunen. La meg være klar på det, fortsetter han.

Støre understreker at Søgne og Songdalen skal høres, men at konklusjonen først kommer etter en innbyggerhøring.

Han sier at de når sommeren nå kommer setter regjeringen strek for saker om tvangssammenslåtte kommuner.

– Det kommer ikke flere saker med folkeavstemninger i kommuner som har sagt nei?

– Nei, det gjør det ikke, sier Støre.

OPPVASK: Støre skulle egentlig ikke komme før etter sommeren, men fant plass i kalenderen.

Han understreker at Kristiansand-saken var viktig for regjeringspartner Sp.

– Dette var ikke noe Ap ivret for. Jeg mener dette er en veldig velfungerende kommune, sier Støre og fortsetter:

– I regjering må partiene ha forståelse for at noe er viktig for andre partier, som ikke er veldig viktig for oss. Jeg opplever at Ap får godt gjennomslag for viktige saker for oss i regjering. Jeg prøver ikke å si at vi har forhandlet dette bort.

Skisland krevde rett etter beslutningen en forklaring på hva som hadde skjedd og hva de ble «forhandlet bort mot».

– Jeg synes vi har fått en god samtale. Jeg skjønner også at det er ting som må forhandles med andre partier. Dette var veldig vanskelig for oss, ikke noe å legge skjul på, sier ordføreren.

MØTER PRESSEN: Kenneth Mørk, Aps gruppleder i bystyret, statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre og Jan Oddvar Skisland (Ap), ordfører i Kristiansand.

– Sånn er demokratiet

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa mandag til VG at «flertall er flertall». På spørsmål om det holder med 50,1 prosent støtte til kommunedeling, svarer Støre:

– Sånn er demokratiet. Hvis det er folkeavstemning og det blir et flertall, så må det gjelde.

Jan Oddvar Skisland (Ap), ordfører i Kristiansand, Kenneth Mørk, Aps gruppleder i bystyret, Helge Stapnes, leder av Kristiansand Ap og Cecilie Knibe Kroglund, leder i Agder Ap var med på møtet.

PÅ VEI INN: Støre var knapp i kommentarene til pressen før møtet med de lokale Ap-toppene.

«En enorm påkjenning»

Forrige uke kom sjokkbeskjeden: Regjeringen ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

De tre kommunene ble slått sammen i 2020. I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning – og trodde saken var over.

Arbeiderparti-politikerne i sørlandsbyen har rast mot regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). «En enorm påkjenning», sa Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), og krevde at Støre kom til byen for å rydde opp.

Statsministeren skulle først ikke komme før etter sommeren, men fikk ryddet plass i kalenderen.

