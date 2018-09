OVERFALT: En mann fikk alvorlige skader etter å ha blitt overfalt av tre menn i sitt eget hjem april i fjor. I ettertid har en av gjerningsmennene forklart at de angrep feil mann. Foto: Vegard M. Aas

Dømt til fengsel for å ha banket opp «feil» mann

Tre menn er dømt til mellom tre og seks års fengsel, etter å ha overfalt feil mann i Hokksund i fjor. Både elgitar og brannslukningsapparat ble brukt i angrepet.

Publisert: 10.09.18 12:31 Oppdatert: 10.09.18 13:18

– Det er flaks at jeg overlevde. Jeg sliter fortsatt med traumer og det å få sove, for det som skjedde kverner rundt i hodet mitt hele tiden, sa mannen da han forklarte seg i tingretten i november, skriver Drammens Tidende .

I april i fjor ble en 53 år gammel mann banket opp i sitt eget hjem av tre fremmede menn . Han ble mishandlet i en halvtime, der han blant annet ble slått med en elgitar i hodet.

I tillegg skal en av dem ha utløst et brannslukningsapparat og forsøkt å dytte slangen inn i munnen på 53-åringen.

En av de tre gjerningsmennene har forklart at de egentlig var ute etter en annen person.

Forlatt med livstruende skader

Da gjerningsmennene forlot mannen hadde han potensielt livstruende skader. I tillegg tok de med seg 53-åringens mobiltelefon, som de senere kastet i en søppelbøtte.

Mannen måtte selv ringe ambulansen på en gammel mobiltelefon uten SIM-kort som han hadde liggende. Han ble kjørt til Ullevål sykehus.

På sykehuset fikk han blant annet påvist hjerneblødning, en punktert lunge, flere ribbensbrudd og brudd i høyre øyehule.

Identifisert av DNA

To måneder etter hendelsen ble en 28-åring fra Øvre Eiker pågrepet, etter at politiet fant både fingeravtrykk og DNA-materiale i leiligheten. De to andre er en 29-åringen og en 30-åring, også fra Øvre Eiker.

I fjor høst ble de tre dømt til mellom seks og syv års fengsel i Kongsberg og Eiker tingrett.

Alle tre anket for å få lavere straff. 30-åringen anket også skyldspørsmålet, da han kom inn i leiligheten på et senere tidspunkt. Straffen hans ble halvert fra seks år og ni måneder til tre år og tre måneder.

– Han er fornøyd med at straffen ble halvert, og at han ble trodd av lagmannsretten på at han hadde en mindre rolle, sier hans forsvarer Anders Westeng til VG.

Westeng forteller videre at de ikke har tatt stilling til om de vil anke dommen.

De to andre er dømt til fengsel i seks år og seks år og ni måneder.