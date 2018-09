To personer er funnet døde i Elverum

INNENRIKS 2018-09-15T14:29:12Z

Politiet gjør undersøkelser i en bolig i Elverum, etter at en voksen og et barn ble funnet døde i sin bolig i Elverum.

Publisert: 15.09.18 16:29 Oppdatert: 15.09.18 16:52

Politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt bekrefter til VG at to personer er funnet døde i en bolig i Elverum.

I en pressemelding lørdag skriver politiet at det var en voksen og et barn som ble funnet døde i sin bolig, og at politiet undersøker saken for å kartlegge omstendighetene rundt dødsfallene.

– Vi ble varslet om saken klokken 20.30 fredag kveld, og har lørdag gjort undersøkelser på stedet med bistand fra Kripos, sier hun.

De pårørende er varslet, og begge de døde er sendt til obduksjon skriver politiet i pressemeldingen.

– Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gi ytterligere informasjon om omstendighetene i saken, sier Løhren Borg.

I pressemeldingen som ble sendt ut lørdag ettermiddag gjentar politiet at de etterforsker saken, og ikke har ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt.