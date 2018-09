GIKK AV: Per Sandberg på pressekonferanse i statens representasjonsbolig etter sin avgang som statsråd (fiskeriminister) mandag ettermiddag, sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Frode Hansen

PST mener det er sannsynlig at Sandbergs mobilbrudd er blitt misbrukt av Kina og Iran

PST mener det er «sannsynlig» at Per Sandbergs sikkerhetsbrudd har gitt fremmede e-tjenester informasjon, skriver statsministeren i et brev til Stortinget.

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i august etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Irak.

Tidlig forrige uke krevde Kontrollkomiteen på Stortinget flere svar fra statsminister Erna Solberg (H) om sikkerhetsbruddene da eks-fiskeriminister Per Sandberg (Frp) reiste til Iran.

Torsdag svarte statsministeren på Kontrollkomiteens spørsmål.

Av brevet kommer det blant annet frem at PST vurderer at Sandbergs sikkerhetsbrudd sannsynligvis har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører.

– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina. Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsminister Erna Solberg (H) i svaret til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg registrerer at PST sier at «dette er sannsynlig». Jeg forbeholder meg retten til å si det er sannsynlig at ulike nasjoner får tilgang til informasjon fra mobiltelefoner, i Norge, er Sandbergs kommentar til VG.

Videre kommer det frem at Sandberg fikk «en sikkerhetsbrief om Iran i forkant av det offisielle besøket i 2016, og at etterretningstrusselen og IKT-sikkerheten var tema.»

Statsministeren presiserer at Sandberg «ikke hadde særskilte sikkerhetsbriefer med PST i forkant av hans øvrige reiser til Iran.»

PST vurderer sikkerhetsrisikoen som «høy»

Det kommer også frem i brevet at PST vurderer risikoen ved at Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran, som «høy».

– Alle mobiltelefoner har iboende tekniske sårbarheter som potensielt kan utnyttes av uvedkommende for å få tilgang til data som er lagret på telefonen, heter det blant annet i brevet.

