BEKYMRET: Siw Tyldum, hovedtillitsvalgt for fagorganisasjonen NITO i Statens vegvesen, sier til VG at hun er bekymret over hvilke konsekvenser regionreformen vil få for for administrasjonen av fylkesveinettet i Norge. Foto: Pressefoto, NITO

NITO: Ansatte flykter fra Vegvesenet grunnet regionreformen

Siw Tyldum, hovedtillitsvalgt for NITO i Statens vegvesen, frykter at flere liv kan gå tapt på norske veier når administrasjonen av fylkesveinettet overføres til fylkene.

Mandag ble det klart at KrF velger å støtte regjeringens regionreform , som etter planen skal føre til at Norge får 11 fylker, istedenfor 19, innen 1. januar 2020.

Ett av punktene i reformen, og som allerede er vedtatt i Stortinget, er overføringen av administrasjonen av fylkesveinettet – fra Statens vegvesen , til fylkene.

Totalt kan over 1600 ansatte i veivesenet bli overført til de nye regionene.

Siw Tyldum, hovedtillitsvalgt for fagorganisasjonen NITO i Statens vegvesen, sier til VG at de tolker KrFs valg om støtte reformen som at Vegvesenet vil splittes innen 2020.

Vedtaket ble fattet på Stortinget allerede i fjor sommer, og Tyldum forteller at flere ansatte nå flykter fra Vegvesenet fordi de opplever sektoren som «et synkende skip».

– Innen juni i år hadde rundt 70 ansatte sluttet og gått over til private næringer, i tillegg har ytterligere 70 sagt opp og gått til kommune eller andre offentlige etater, forteller hun til VG.

Frykter økning i dødsulykker

Tyldum fortviler over KrFs nylige avgjørelse om å støtte reformen.

– Det er tragisk å splitte opp de gode fagmiljøene Statens vegvesen har bygget opp over mer enn 150 år. Jeg frykter en økning i antall skadede og drepte som følge av dette, utdyper hun.

NITO er ikke de eneste som har uttrykt misnøye over vedtaket.

Landets to største entreprenørselskaper, Veidekke og Skanska, gikk nylig ut og advarte mot den foreslåtte overføringen, der konsernsjef Ståle Rød i Skanska omtalte overføringen som «en veldig dårlig idé».

– Vi er bekymret

Vegvesenet har i dag en rekke mindre seksjoner som tar for seg spesialområder som eksempelvis tunnel og betong, samt geoteknikk og skred. Disse seksjonene er rett og slett for små til å splittes opp, mener Tyldum, som forteller at de foreløpig ikke har fått noe svar på hvordan denne kompetansen skal bevares i overføringen.

– Vi er bekymret for hvordan de nye regionene vil løse denne overgangen. Dette er små og sårbare miljøer, og vi er spent på hvordan denne overgangen skal løses uten at disse blir fullstendig torpedert, sier hun.

Tyldum forteller at Vegvesenet ha opplevd at flere fylkeskommuner virker lite interessert i å overta ansatte fra Vegvesenet når reformen trer i kraft.

– De vil isteden løse dette eksempelvis gjennom private aktører, og da forsvinner mye av den kompetansen som vi har bygget opp over lang tid. Jeg tror ikke alle fylkeskommunene har forstått kompleksiteten i det de skal overta, sier hun.

Den manglende interessen for overtagelse av ansatte fra Vegvesenet har ført til at mange ansatte også har forlatt etaten i frykt for å ikke ha jobb i fremtiden, forteller senioringeniøren.

Avviser kritikken

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) frykter derimot ikke at regionreformen skal gå ut over sikkerheten på norske veier.

– Det er ingen grunn til å hevde at regionreformen øker risikoen bedydelig på norske veier. Vi skal gjennomføre overflyttingen slik at vi opprettholder grunnlaget for sterke fagmiljøer og behandle de ansatte skikkelig, sier Dale til VG.

Han forteller at det er 4000 personer som gjennom 1600 årsverk gjør disse oppgavene til Statens vegvesen i dag og at de nå skal gjennomgå prosessen hvor blant annet sårbarheten til små faggrupper skal kartlegges.

– Vi må identifisere sårbarhetene og legge opp til en effektiv prosess. Å ha alle detaljer i en prosess som går flere år frem i tid er ikke naturlig, sier Dale.

Han går heller ikke god for at 140 personer har sluttet som følge av regionreformen.

– Det er første gang jeg hører det tallet. Det er alltid en viss utskiftning i en så stor organisasjon som Statens vegvesen.

Vegvesenet: – Kan være noe av årsaken

Vidar Lødrup, direktør for HR- og administrasjonsavdelingen i Statens vegvesen, opplyser til VG at 383 ansatte har sluttet i etaten mellom januar og juni 2018. Det er en liten økning fra 316, som hadde sluttet ved utgangen av andre tertial i fjor.

67 flere ansatte har dermed sluttet i 2018, sammenlignet med samme tid i fjor. Statens vegvesen har totalt rundt 7000 ansatte.

Lødrup mener NITOs fremstillingen av årsaken til avgangene er noe unyansert, men er enig i at overføringen av administrasjonen av fylkesveinettet kan være noe av årsaken til økningen i antall oppsigelser.

– Økningen er i seg selv ikke dramatisk, men reformen bringer med seg en usikker periode preget av omstillinger. Vi har ikke noe hold for å si at økningen skyldes regionreformen, men det er rimelig å anta at det er noe av forklaringen, sier han til VG.