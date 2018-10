TO SUSPENDERT: To ledere ble suspendert fra Bergensklinikken i midten av august. I etterkant åpnet Fylkeslegen tilsyn mot klinikken etter varsel om journalsnoking. Nå foreligger konklusjonen av tilsynet. Foto: Helge Skodvin / VG

Konklusjon etter tilsyn på Bergensklinikkene: Ingen journalsnoking

Fylkeslegen i Hordaland har avsluttet tilsynssaken ved Bergensklinikkenene, og avviser at ledelsen skal ha hentet ut informasjon fra pasientjournaler ulovlig.

Det var i slutten av august at den suspenderte fagdirektøren ved klinikken, Kari Lossius, varslet fylkeslegen om det hun mente kunne være ulovlig journalsnoking.

Lossius og klinikksjef Eva Løvaas ved Bergensklinikken ble suspendert fra sine stillinger i august etter at det skal ha blitt oppdaget store økonomiske avvik hos klinikken.

Beskyldningene dreier seg om at man over tid har unnlatt å skrive ut pasienter som har forlatt klinikken, noe som ifølge ledelsen kan utgjøre et avvik på 3–5 millioner kroner.

På bakgrunn av meldingen fra Lossius opprettet Fylkeslegen i Hordaland tilsyn mot klinikken i slutten av august.

Hadde adgang til å hente ut opplysninger

Tilsynet er nå avsluttet, og Fylkeslegen skriver i sin avgjørelse at de har kommet til at Stiftelsen Bergensklinikkene ved hjelp av en merkantilt ansatt hadde adgang til å hente ut opplysninger fra pasientjournaler for å kartlegge hvor mange pasienter som hadde forlatt klinikken før avtalt utskrivingsdato første halvår 2018.

Fylkesmannen har fått dokumentasjon i saken i form av uttalelse fra administrerende direktør Ole Hope ved Bergensklinikkene, samt en rapport fra et advokatfirma etter en intern gjennomgang av saken, står det i konklusjonen.

Hentet ut anonym oversikt

Ifølge Fylkesmannens avgjørelse har administrerende direktør Ole Hope forklart at han den 20.06.2018 mottok et

muntlig varsel om at klinikken systematisk og over tid hadde rapportert pasienter som innlagt selv om pasienten hadde forlatt klinikken frivillig.

På bakgrunn av dette varselet ba han en ansatt som har hatt ansvar for uthenting av rapporteringsgrunnlag fra pasientjournaler i en årrekke om å utarbeide en anonymisert oversikt over pasienter som har forlatt klinikken før avtalt utskrivingsdato første halvår i 2018, skriver Fylkesmannen.

Fylkesmannen skriver i sin vurdering at de mener innhentingen av opplysningene var begrunnet i nødvendig internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten, samtidig som det understrekes at oversiktene som ble overlevert til Hope ikke viste navn på pasientene, kun pasientnummer, dato for innskriving og utskriving og når de faktisk forlot sengeposten.

Bergensklinikkene: Glad saken er avsluttet

Kommunikasjonsdirektør Lene Towsen i Bergensklinikkene sier til VG at de er glade for Fylkeslegens konklusjon:

– Den bekrefter det vi har ment og sagt, nemlig at pasientens personvern ble ivaretatt da ledelsen hentet ut styringsdata. Det er bra at våre medarbeidere er årvåkne og opptatt av at alle følger reglene. I dette tilfellet har imidlertid beskyldningene om journalsnoking vært ubegrunnet. Vi setter pris på at Fylkeslegen har behandlet saken raskt, slik at pasienter og pårørende kan være trygge på at deres personvern blir ivaretatt på Bergensklinikken. Vi er glade for at denne saken nå er avsluttet, sier hun.

Hun understreker til at Fylkeslegen skriver at dataene var anonymisert og at informasjonen var nødvendig for å få oversikt over avvik i rapporteringen av liggedøgn.