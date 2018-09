Antar 20 påsatte bilbranner i Oslo så langt i år

I helgen oppsto det to nye bilbranner i områdene Godlia og Refstad i Oslo. Siden starten av 2018 tror politiet det har vært nærmere 20 påsatte branner i hovedstaden.

Natt til lørdag ble oppsto det brann i fire biler på Godlia i Oslo. I natt brant det i nok en bil, denne gang på Refstad.

Så langt vil ikke politiet fastslå brannårsak, men en hypotese er at brannene er påsatt. Brannene på Godlia ses i sammenheng.

– De fremstår som påsatt. Det er ikke naturlig at det oppstår fire branner i samme område på en gang, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG i helgen .

– Vi utelukker ikke at brannen natt til mandag kan være påsatt, sier Engeseth.

Ingen sammenheng

Foreløpig er ingen pågrepet. Leder for avsnitt for spesialetterforskning, Frode Andreassen, sier til VG at politiet er avhengig av tips fra publikum.

– Det kan foretas tekniske undersøkelser av bilene, som normalt vil fastslå brannårsaken og om brannene er påtent. Vi må vurdere hva vi gjør for å etterforske brannene, men vår største hjelp kommer fra publikum, sier Andreassen.

– Sånn som vi ser sakene nå, er det ingen indikasjoner på at helgens branner har sammenheng med hverandre eller andre branner i år. Dette kan eventuelt være noe vi undersøker, sier han.

Politiet bekreftet i helgen overfor VG at det natt til 25. juli i år også brant i en garasje, kun 150–200 meter fra brannene i Godlia i helgen.

– Vi etterforsker bredt rundt dette, men har ingen indikasjoner på at det er noen sammenheng på nåværende tidspunkt, sier Andreassen.

Opp mot 20 branner i 2018

VG har meldt om flere bilbranner i Oslo det siste året. Blant annet ble flere personer evakuert etter to antatt påsatte branner på Bjørndal i juli. Politiet sa da at de så brannene i sammenheng, på grunn av geografisk nærhet.

Politiet har ingen definitiv statistikk på hvor mange bilbranner som har vært påsatt i Oslo i 2018, men estimatet er at det så langt i år har vært nærmere 20.

Årsaken til usikkerheten i tallene er at ikke alle branner alltid kan fastslås å være påtent. Det er likevel ikke flere branner enn normalt.

– Til og med denne helgen har det vært ca. 20 bilbranner som er påsatt i 2018. I 2013 og 2014 lå antallet opp mot 50, så tendensen sammenlignet er nedadgående, forteller avsnittsleder Frode Andreassen.

I fjor var antallet påsatte bilbranner på cirka 35 i Oslo. Andreassen påpeker at det er en cirka-statistikk.

– Av ulike årsaker er ikke vår statistikk på dette så god. Det brenner i Oslo hvert eneste år, der noen er påsatt mens andre tar fyr under kjøring. Disse tallene er de vi har klart å fastslå at er påtent, sier han.