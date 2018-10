VINTERDEKK: Det er utrygt for snø på flere av fjellovergangene i landet denne helgen. Meteorologene anbefaler derfor å skifte dekk og følge med på Vegvesenets trafikkmeldinger, dersom du skal krysse noen av fjellovergangene sør i landet. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

Høstværet: Finn frem tursekk og vinterdekk

Skal du nyte de kommende høstferiedagene ute i helgen, så lønner det seg å følge med på værmeldingen.

Det blir mildt sagt godt variert høstvær de kommende dagene, med sol, snø, storm og torden.

– Penest blir det nok i lengst nord og Østafjells, sier Gunnar Livik fra Meteorologisk institutt .

Mens Østlandet og deler av Nord-Norge har sine siste høstferiedager denne helgen, så starter store deler av Vestlandet ferien i dag. Det ventes derfor mye trafikk på fjellovergangene sør i landet. Meteorologene anbefaler derfor bilistene å vurdere å legge om til vinterdekk.

– Skal du passere en fjellovergang i Sør-Norge som ligger over 800 meter over havet, så burde du ta høyde for snø i lufta gjennom helgen. Jeg anbefaler folk om å følge med på Vegvesen sine sider for trafikkinformasjon. Vi går inn i årstiden der snøen begynner å komme, og om farter du en del over fjellovergangene, så er det like greit å sko om nå, sier Livik.

Vind på Vestlandet – torden i Trøndelag

Været blir skikkelig ruskete på Vestlandet i dag, og meteorologene varsler opp mot liten storm fra Stadt og nordover.

– Det ventes også lokalt kraftige byger, forteller Livik.

I de samme områdene er det utrygt for torden.

– Det er fortsatt tordensesong på Vestlandet og i Trøndelag, så det er ikke uvanlig, sier han.

Heldigvis skal været bli bedre for de vestlendingene som ikke har blåst bort.

– Bygeaktiviteten avtar lørdags ettermiddag, og søndag kommer det en liten høytrykksrygg sør for Stadt. Her er det bare å finne frem tursekken. Men husk, når skylaget sprekker opp kan kuldegrader om natten gi lokalt utfordrende kjøreforhold på morgenkvisten.

Penest lengst nord i Østafjells

Det er stort sett meldt bra vær Østafjells gjennom helgen.

– På Sørlandet kan det bli mer skyer og vestlig vind, men det blir trolig stort sett oppholdsvær, sier Livik.

For nordlendingene haster det litt mer med å nyte været.

– Troms og Finnmark starter bra i dag, men front vil komme nordover utover ettermiddagen, selv om det blir ganske lite nedbør i dag. I Nordland blir det derimot noe regn i dag, forteller Livik.

Snøgrensen blir – ikke overraskende – lavere desto lenger nord i landet du kommer.

– Lengst i nord i Nordland er snøgrensen 300 meter over havet, mens den lengst sør i landsdelen på 800 meter. Vinteren begynner å nærme seg lengst nord, men lavtrykksplasseringene avgjør om snøen legger seg eller ikke. I første omgang ventes varmfronter i landsdelen, avslutter han.