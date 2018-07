ORDFØRER I 15 ÅR: Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Tidligere Ap-topp kritiserer ukultur – ber Rita Ottervik vurdere egen rolle

Publisert: 25.07.18 06:15

2018-07-25

Ordfører Rita Ottervik (Ap) kritiseres av en tidligere topp i Trondheim Ap for ikke å hindre rolleblandinger og stoppe det han kaller en ukultur i partiet.

Tidligere ordførerkandidat og gruppeleder i Trondheim Ap, Tore Paulsen Værnes, er ikke fornøyd med hvordan Ottervik har håndtert saken med bystyremedlem Rune Olsø (Ap). Olsø ble anmeldt av formannskapet med mistanke om påvirkningshandel eller korrupsjon, men Økokrim henla saken på bevisets stilling.

Værnes mener det må ryddes opp i en ukultur i Trondheim Ap.

– Flere burde tenke over sine roller, sier han og sikter blant annet til Ottervik.

– Her har det foregått rolleblandinger over lengre tid. Det skjer i et partilag med nære relasjoner og makt på få hender, forklarer han.

Rita Ottervik , som har sittet som ordfører i Trondheim i 15 år, er på ferie og ønsker ikke å kommentere saken når VG tar kontakt. Hun henviser til Aps gruppeleder, Sissel Tronsdal.

Hun kjenner seg ikke igjen i noen ukultur.

– Vi ble selv rystet av denne saken, av den informasjonen vi fikk fra Økokrim. Det gjelder en håndfull mennesker og vi har blitt holdt utenfor, sier hun.

Interesser i eiendomsutvikling

Olsø er ansatt i selskapet Staur, som driver eiendomsutvikling i Trondheim. Kritikken kom etter at selskapet inngikk en avtale til seks millioner for å sikre at grøntområder på Byåsen i Trondheim ble omregulert til boligområder.

Olsø skriver følgende i en e-post til VG:

– Økokrim har slått fast at jeg har fulgt både loven og habilitetsreglene. Det er ikke er funnet noe forsøk på hemmelighold fra min side. Saken har likevel over lang tid vært en svært stor belastning for min familie og meg.



Det er ikke første gang det stormer rundt Olsø. I 2012 ble hans nære venn, Trond Giske, beskyldt for å sikre Olsø styrelederverv i Entra , og i 2016 fikk han kritikk for å inngå avtaler mellom Trondheim Kino og godteriselskapet Candy People , der han har hatt verv og var involvert på eiersiden.

– Hva mer skulle vi gjort?

– Er det ikke ordføreren sin oppgave å sikre seg kjennskap til forhold i en sak som dette?

– Ottervik kan ikke ansvarliggjøres for ting hun ikke har hatt kjennskap til. Vi stilte oss bak anmeldelsen og de involverte er nå ute av politikken, hva mer kunne vi da gjort, spør Tronsdal fra Ap.

Hun legger til at de har gått inn for et lobbyregister, for å registrere kontakt mellom politikere og næringsinteresser. Høyre stemte imot forslaget.

Utdrag fra Økokrims henleggelsesvedtak «Det må legges til grunn at Ottervik, Trønsdal og Schrøder på det aktuelle tidspunktet, dvs. forut for møtet i Bygningsrådet 8. april, var ukjent med at Olsø hadde gitt innspill til merknadsteksten. Det foreligger imidlertid ikke bevis for at Olsø bevisst søkte å holde dette skjult for dem. Direkte har Olsø kommunisert med Waage, som valgte å videresende tekstinnspillene som sine egne, til tross for kunnskapen han hadde om Olsøs interesser i "grønn strek". Det kan ikke utelukkes at det var Osløs forutsetning at Waage ville videreformidle til partigruppen hvor innspillene stammet fra. Noen avtale eller forståelse mellom Oslø og Waage om at resten av partigruppen skulle holdes uvitende om kommunikasjonen dem imellom, kan ikke bevises»

Værnes er likevel kritisk.

– Det er merkelig om ikke Ottervik har hatt kunnskap om hva som har foregått, hun er vanligvis godt orientert, sier han.

– Olsø har gått ut i permisjon, mener du og partiet at det er konsekvenser nok?

– Ja, det viktigste er at han ikke lenger har noen verv. De involverte tar ikke gjenvalg, sier Tronsdal.

Olsø sier på sin side at han søkte permisjon på grunn av helsemessige utfordringer i nær familie.

– Det var ikke relatert til denne saken, skriver han i en sms til VG.

Høyre: – Andre hadde gått på dagen

Høyres ordførerkandidat, Ingrid Skjøtskift, mener Ottervik bør følge Paulsens råd.

– Hun burde vurdere sin egen fremtid, og reflektere over hvilken rolle hun har tatt i denne saken. Hadde dette vært en annen organisasjon, hadde topplederen gått på dagen, sier hun.

– Går du ut mot Ottervik fordi du selv ønsker deg ordførerstolen?

– Nei, dette er alvorlig. Det er en forsømmelse at byens ordfører ikke har tatt et oppgjør i saker gjennom flere år, der det har vært sammenblanding av politikk og butikk, sier Skjøtskift.

Olsø selv mener kritikken mot ordføreren er urimelig:

– Vi er flere som har tatt selvkritikk på at kommunikasjonen kunne vært håndtert bedre, for å unngå senere misforståelser, men de kraftige personangrepene fra Høyres ordførerkandidat faller på sin egen urimelighet. Høyre tok initiativ til anmeldelse av denne tre år gamle saken og brakte også andre saker inn i etterforskningen, nettopp for å få en konklusjon. Nå foreligger denne konklusjonen, sier Olsø og viser til Økokrims henleggelse.