FALT: Ulykken fant sted på en byggeplass utenfor Gjøvik sentrum. Foto: Fredrik Hagen

Mann alvorlig skadet i fallulykke på Gjøvik

Publisert: 05.07.18 15:19 Oppdatert: 05.07.18 16:02

En mann er fløyet med luftambulanse til sykehus med alvorlige skader etter en fallulykke på arbeidsplassen på Kallerud i Gjøvik.

Arbeidsulykken skjedde torsdag ettermiddag, opplyser Innlandet politidistrikt overfor VG. De fikk melding om ulykken klokken 13:45.

– Det skjedde i forbindelse med arbeid på et nybygg på Biltema. Skadene er alvorlige, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Atle B. von Obstfelder.

Mannen er fløyet med luftambulanse til Gjøvik sykehus, og politiet opplyser like før klokken 16 at de arbeider på stedet og at de jobber med å varsle mannens pårørende.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Ulykken skjedde i forbindelse med montering av betongelementer, skriver politiet på Twitter. Ett av betongelementene har falt ned.